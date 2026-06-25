Stars Millie Bobby Brown gibt großes Update zu Projekt mit David Harbour

Millie Bobby Brown and David Harbour at Stranger Things premiere November 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin steht bald wieder mit ihrem 'Stranger Things'-Co-Star vor der Kamera.

Das nächste Projekt von Millie Bobby Brown und David Harbour kommt „früher als erwartet“.

Die ehemaligen ‚Stranger Things‘-Co-Stars, die in der erfolgreichen Netflix-Sci-Fi-Serie Eleven und Jim Hopper spielten, arbeiten weiterhin zusammen. Nun hat Millie ein großes Update zu ihren Zukunftsplänen gegeben. Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ verriet sie: „Das David-Harbour-Projekt kommt früher als erwartet. Und es ist Davids Idee, also gebührt ihm das Lob.“

Millie fügte hinzu, dass die Pläne für ein zukünftiges Projekt „konkret“ seien. Als sie nach weiteren Details gefragt wurde, gab sie einen Hinweis darauf, was zu erwarten ist. „Vater-Tochter ist dort, wo wir zu Hause sind, aber Netflix wird immer unser Zuhause sein“, erklärte sie. Die 22-jährige Schauspielerin merkte an, dass sie allgemein „Dinge mit Netflix, meinem Heimstudio“ entwickle, darunter auch ihre kommende Romantikkomödie ‚Just Picture It‘ mit Gabriel LaBelle.

Ihre geplante TV-Serie ‚Prism‘ könnte dagegen vorerst auf Eis liegen, da Millie versuche, ihre „Zeit“ und ihren „Terminplan“ zu koordinieren. Millie und David waren während der fünften und letzten Staffel von ‚Stranger Things‘ Gegenstand vieler Spekulationen, nachdem Berichte aufgekommen waren, dass sie vor Beginn des Drehs zur fünften Staffel eine Beschwerde wegen Belästigung und Mobbing gegen ihn eingereicht habe.

Der 51-Jährige enthüllte kürzlich gegenüber ‚Variety‘, der Bericht sei eine „seltsame Sache“ gewesen. Gleichzeitig kündigte er gemeinsame Projekte mit seinem jungen Co-Star an. „Ihr werdet noch mehr von mir und Millie sehen – zehn Jahre waren nicht genug“, betonte er. „Da gibt es eine besondere Verbindung. Ich liebe sie. Sie liebt mich.“ David erklärte, dass es normal sei, in „Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten“ mit Kollegen zu geraten, mit denen man über so lange Zeit eine enge Arbeitsbeziehung gehabt habe. Der ‚Black Widow‘-Darsteller fügte hinzu, dass sie ihre Differenzen leicht lösen konnten, sobald keine anderen Personen mehr beteiligt waren. „Wir verehren einander und haben das immer getan“, sagte er.