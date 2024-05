Stars Lily Allen: Sauer auf Elton John

Lily Allen - Stranger Things: The First Shadow world premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2024, 14:57 Uhr

Die 39-jährige Sängerin erhielt vor vielen Jahren keine Antwort auf einen Brief an den Popstar.

Lily Allen war sauer auf Elton John, weil sie keine Antwort auf einen Brief erhielt.

Die 39-jährige Sängerin schrieb dem legendären Musiker vor einigen Jahren, nachdem sie beschlossen hatte, die Finger von Alkohol und Drogen zu lassen. Da Elton selbst clean ist und in der Vergangenheit des Öfteren über seine früheren Suchtprobleme gesprochen hatte, ging Lily davon aus, dass ihr Musikerkollege ihr selbstverständlich zurückschreiben würde — was dieser allerdings nicht tat. In ihrem Podcast ‚Miss Me?‘ verriet Lily im Gespräch mit ihrer Co-Moderatorin Miquita Oliver: „In den darauffolgenden Jahren, als mein Leben außer Kontrolle geriet, hegte ich eine Menge Groll darüber, dass ich mich in diesem Brief verletzlich gemacht und ihm alles über meinen Konsum erzählt hatte. Er ist clean, also dachte ich, dass er auf meinen Brief antworten würde. Ich war jahrelang sauer auf ihn. Ich fand es gemein von ihm.“

Als die ‚Smile‘-Interpretin viele Jahre später nach einem Umzug ihre Kisten auspackte, musste sie jedoch feststellen, dass sie den Umschlag an Elton tatsächlich nie versendet hatte. „Als ich dann nach Amerika umzog, packte ich aus und fand den Brief“, berichtete Lily amüsiert. „Ich hatte ihn gar nicht abgeschickt. Ich trug all diesen Ärger über Elton mit mir herum.“