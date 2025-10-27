Stars Lily Allen und David Harbour haben ihr Haus in New York angeblich zum Verkauf angeboten

Lily Allen - June 2024 - Avalon - Tribeca Artists Dinner BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2025, 09:00 Uhr

Lily Allen und David Harbour haben ihr Haus in New York angeblich zum Verkauf angeboten.

Lily Allen und David Harbour sollen Berichten zufolge ihr Stadthaus in New York City auf den Markt gebracht haben.

Die 40-jährige Popsängerin trennte sich im Februar nach vier Jahren Ehe von dem ‚Stranger Things‘-Schauspieler. Seitdem hat Allen in ehrlichen Songtexten auf ihrem neuen Album ‚West End Girl‘ offen über das Ende der Beziehung gesprochen. Und nun berichtet ein neuer Insider, dass das ehemalige Paar sein Brownstone-Haus in Brooklyn zum Verkauf gestellt hat.

Laut der Zeitung ‚The Sun‘ wurde das Haus, das 2023 in einer großen Fotostrecke im Magazin ‚Architectural Digest‘ vorgestellt wurde, am vergangenen Wochenende (25.–26. Oktober) für acht Millionen US-Dollar auf den Markt gebracht, nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Allens neuem Album. Dem Bericht zufolge hatten Allen und Harbour die Immobilie im Jahr 2020 für 3,3 Millionen Dollar gekauft und anschließend mehrere hunderttausend Dollar in die Renovierung investiert. In der Immobilienanzeige wird das Haus angeblich als eine „vielschichtige Erzählung aus traditionellem englischem Charme, modernen Brooklyn-Sensibilitäten und reichem italienischem Einfluss“ beschrieben.

Das Anwesen verfügt über fünf Schlafzimmer, ein Fitnessstudio sowie eine Sauna und ein Kaltwasserbecken im privaten Gartenbereich. Allen war 2020 gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Ethel und Marnie aus ihrer ersten Ehe nach New York gezogen, um nach der Hochzeit mit Harbour in Las Vegas ein neues Leben in den USA zu beginnen.