Stars Lily Allen war ‚absolut verängstigt‘ vor den Reaktionen auf ihr Rachealbum ‚West End Girl‘

Bang Showbiz | 03.02.2026, 09:00 Uhr

Lily Allen war „verängstigt“, wie ihr Rachealbum ‚West End Girl‘ aufgenommen werden würde.

Die 40-jährige Sängerin thematisierte auf dem gefeierten Album, das im vergangenen Oktober erschien, das Scheitern ihrer Ehe mit dem ‚Stranger Things‘-Star David Harbour, hat jedoch eingeräumt, dass sie besorgt war, wie das „wütende“ Album beim Publikum ankommen würde. In einem Interview mit ‚ELLE UK‘ sagte Lily: „Ich habe Dinge verarbeitet, die in einer ziemlich traumatischen Zeit passiert sind. Ich glaube nicht, dass es eine besonders selbstreflektierte Platte ist. Es ist eine wirklich wütende Platte. Und es geht viel mehr um Wut, die sich gegen andere Menschen richtet. Es geht nicht wirklich um Selbstreflexion. Als ich dieses Album schrieb, habe ich etwa acht Monate lang absolute Angst davor gehabt, was auf mich zurückkommen würde.“

Die ‚Smile‘-Interpretin erklärte, dass ihr die Arbeit an dem Album geholfen habe zu erkennen, dass Wut „nicht unbedingt etwas Schlechtes ist, das man ausdrücken sollte“. Sie sagte: „Ich glaube, wenn ich etwas über mich selbst daraus gelernt habe, dann, dass Wut kraftvoll und notwendig ist und nicht unbedingt etwas Schlechtes, das man ausdrücken sollte. Unterdrückte Wut ist sogar schädlicher.“

Lily schilderte außerdem, wie ihr Album bei Frauen Anklang gefunden hat, die ähnliche Situationen erlebt haben. Sie erklärte: „Es ist f****** verrückt. In meinen Instagram-DMs bekomme ich jede Menge Nachrichten von Frauen, die mir wirklich explizite Sachen erzählen.“ Die ‚Not Fair‘-Künstlerin – die aus ihrer Ehe mit ihrem ersten Mann Sam Cooper die Töchter Ethel (14) und Marnie (13) hat – äußerte außerdem ihre Dankbarkeit für die Unterstützung, die sie von den Eltern der Freunde ihrer Kinder während der traumatischen Trennung von Harbour erhielt. Lily erinnerte sich: „Sie waren für mich da, als es mir wirklich schlecht ging – sie konnten sehen, wie ausgelaugt ich war, wie sehr ich mich zurückgezogen habe, wie dünn ich wurde und wie traurig ich war.“