Bang Showbiz | 21.08.2024, 16:00 Uhr

Lily-Rose Depp arbeitet mit Chanel zusammen, um kabelgebundene Kopfhörer in Form einer Halskette zurückzubringen.

Die 25-jährige Schauspielerin, die die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis ist, spielt eine Schlüsselrolle bei der Wiederbelebung des Gadgets, nachdem sie sich als Gesicht der Premiere Sound Watch des Luxusmodehauses verpflichtete, die für 14.800 Euro erhältlich ist.

Die nicht nummerierte limitierte Auflage verbindet klassische Chanel-Eleganz mit moderner Technologie und verfügt über ein Quarzwerk und eine gewebte Stahlkette mit einer 18 Karat Goldbeschichtung, die auch als übergroße Halskette benutzt werden kann. Das elegante und funktionale Accessoire soll am 2. September an ausgewählten Chanel-Standorten weltweit auf den Markt kommen, wobei es eine exklusive Vorabveröffentlichung am 31. August im Le Bon Marché Rive Gauche geben wird. Was das Produkt auszeichnet, sind die kabelgebundenen Ohrhörer, die dazu gehören. Diese Ohrhörer, die Berichten von Chanel zufolge einen „hochwertigen Klang“ bieten, können abgenommen werden, wenn man die Halskette lieber allein tragen möchte. Das Set enthält einen 3,5-mm-Stecker sowie Adapter für USB-C und Apples Lightning-Buchse, sodass es mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel ist. Obwohl Depp das Gesicht der offiziellen Kampagne der Marke ist, war die Premiere Sound Watch am Anfang des Sommers erstmals bei Jennie Kim von Blackpink zu sehen.