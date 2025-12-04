Stars Lindsay Lohan hat Lebenslektion von Ehemann gelernt

Lindsay Lohan attends the Freakier Friday Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin hat von ihrem Mann Bader Shammas wertvolle Tipps fürs Leben erhalten.

Lindsay Lohan ist eine „sehr positive Person“ – aber sie hat gelernt, ihre Begeisterung zu zügeln.

Die US-Schauspielerin enthüllte, dass sie dank ihres Ehemanns Bader Shammas eine wichtige Lebenslektion gelernt hat. Der Hollywood-Star – der seit 2022 verheiratet ist – verriet im Gespräch mit ‚People‘: „Ich bin eine sehr positive Person, daher erwarte ich immer, dass alles so läuft, wie es laufen soll – und mein Mann hat mir beigebracht: ‚Du musst auf alles vorbereitet sein, damit du nicht enttäuscht wirst. Wenn es nicht so läuft, ist das auch in Ordnung.'“

Diese Erkenntnis sei für die 39-Jährige sehr wichtig gewesen, „weil ich den Wert dessen vorher nie wirklich verstanden habe.“ Lindsay fügte hinzu: „Du bist dein eigener Hafen. Wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, kann dich im nächsten Moment alles ablenken. Alles kann eine Wendung nehmen.“

Die ‚Freakier Friday‘-Darstellerin offenbarte kürzlich, dass sie in ihren jüngeren Jahren zu oft „Ja“ zu Dingen gesagt habe. Die Schauspielerin durchlebte in ihrer frühen Karriere eine turbulente Zeit, in der sie mehrfach verhaftet wurde. Heute blickt sie mit Bedauern auf ihre Jugend zurück.

„Ich war immer so ein ‚Ja‘-Mensch gegenüber meinen Agenten und allen anderen, dass niemand jemals wirklich die Zeit hatte, mich zu fragen: ‚Willst du mal kurz entspannen?'“, schilderte sie gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘. „Und wenn ich damals schon gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich definitiv viel öfter ‚Nein‘ gesagt.“ In den letzten zehn Jahren hat es Lindsay jedoch geschafft, ihr Leben zu ändern. Mittlerweile zieht sie mit ihrem Mann einen zweijährigen Sohn namens Luai groß.