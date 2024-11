Musik Linkin Park: Die Band soll nicht wie eine Coverband klingen

Bang Showbiz | 28.11.2024, 09:00 Uhr

Der Star wollte nicht, dass sich die Band nach dem Tod des Sängers so wie eine „Coverband“ anhört.

Mike Shinoda wollte nicht, dass sich Linkin Park nach Chester Benningtons Tod so wie eine „Coverband“ anhört.

Der 47-jährige Gitarrist und die ,Numb‘-Musiker hatten sich vor kurzem mit der neuen Sängerin Emily Armstrong erneut vereinigt, nachdem sich ihr verstorbener Frontmann im Alter von 41 Jahren das Leben genommen hatte.

Shinoda verriet, dass er seinen verstorbenen Freund nicht durch jemanden ersetzen möchte, der ähnlich wie er klingt. Bei einem Auftritt beim Radiosender Alt 98.7 in Los Angeles sagte der Star: „Wir möchten einfach, dass Emily Emily ist. Die Songs sind die Songs. Emily ist Emily… Es gab eine Zeit am Anfang, so ungefähr 2020, 2019, wann auch immer das war – ich erinnerte mich daran, dass ich mir Videos angeschaut hatte … ich glaube, dass in meinem Feed ein Video einer Coverband auftauchte, einer Linkin Park-Coverband. Die Fans waren begeistert. Sie dachten alle: ‚Oh mein Gott, diese Person ist so gut. Es hört sich so sehr wie Chester an.’“ Shinoda bezeichnete die Cover jedoch als „unheimlich“ und sagte, dass „das Gehirn in dem Moment, bevor es genauso real wird, in die komplett entgegengesetzte Richtung gehen“ würde: „Gleich wieder zurück zu ‚Ich hasse es‘, da das Gehirn merkt, dass man versucht, es auszutricksen. Und das mag kein Gehirn. Als ich mir also dieses YouTube-Video oder Instagram-Video dieser Coverband anschaute, dachte ich mir nur: ‚Das ist echt cool, aber es ist auch unheimlich, dass es so sehr nach Chester klingt.‘“