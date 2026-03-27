Stars Lionel Richie: Ohne Fan-Nähe kein Superstar

Lionel Richie - JUNE 2015 - FAMOUS - Glastonbury Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 11:00 Uhr

Lionel Richie hat alle, die berühmt werden wollen, gewarnt, dass sie „Menschen mögen“ müssen, da Erfolg mit „Opfern“ verbunden sei.

Der 76-jährige ‚Hello‘-Hitmacher steht seit dem Start seiner Musikkarriere in den 1960er Jahren im Rampenlicht und betont nun, dass jeder, der in der Branche erfolgreich sein will, sich wirklich überlegen sollte, ob er mit dem Verlust der Privatsphäre zurechtkommt, der mit dem Dasein als Superstar einhergeht, da man in der Lage sein müsse, mit den Fans in Kontakt zu treten.

Bei einem Auftritt im Podcast ‚Artist Friendly with Joel Madden‘ erklärte Lionel: „Ich sage den Leuten immer: Mit Erfolg gehen Opfer einher …[Ich sage immer] Ich hoffe, du magst Menschen. Denn wenn du Menschen nicht magst, wird es so klingen: Du verbringst die erste Hälfte deiner Karriere damit zu sagen: ‚Schaut mich an, schaut mich an, schaut mich an, schaut mich an, schaut mich an.‘ Und dann wirst du endlich berühmt. ‚Schaut mich nicht an. Schaut mich nicht an. Schaut mich nicht an.'“ Er fügte hinzu: „Oh, du willst berühmt und reich sein, ohne die Menschen? So funktioniert das nicht. Du musst in der Lage sein, auf sie einzugehen.“

Podcast-Moderator Joel Madden – der mit Richies Tochter Nicole Richie verheiratet ist – wies darauf hin, dass sein Schwiegervater im Umgang mit Fans stets zuvorkommend ist, und der Sänger betonte, er würde niemals jemanden ignorieren wollen.