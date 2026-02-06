Stars Lisa Kudrow bittet neue Warner-Bros-Besitzer, ikonisches ‚Friends‘-Studio nicht zu schließen

Lisa Kudrow - Photoshot - July 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 14:00 Uhr

Lisa Kudrow bittet neue Warner-Bros-Besitzer, ikonisches 'Friends'-Studio nicht zu schließen.

Lisa Kudrow appelliert an die neuen Eigentümer von Warner Bros, das legendäre Studio in Burbank nicht zu schließen.

Die 62-jährige Schauspielerin, die ein Jahrzehnt lang auf dem WB-Gelände ‚Friends‘ drehte und kürzlich für die dritte und letzte Staffel der HBO-Serie ‚The Comeback‘ zurückkehrte, fordert, dass das Studio „so bleibt, wie es ist“. Bei einem Besuch des Geländes mit ‚Architectural Digest‘ sagte Kudrow: „Ich glaube, die meisten Menschen hoffen wirklich, dass dieses Studio so erhalten bleibt, wie es ist. Es funktioniert! Wir haben gerade hier gedreht. Wer auch immer es kauft, muss nichts ändern. Es funktioniert perfekt. Herzlichen Glückwunsch an die Nächsten – bitte ändert nichts.“

Netflix ist zuversichtlich, einen 83-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf von Warner abzuschließen, während Paramount-Skydance-Eigentümer David Ellison hofft, das Angebot zu verhindern und das Studio für sein eigenes Imperium zu sichern. Kudrow erinnerte sich an ihre Zeit auf dem Gelände, von den Castings bis zu ‚Friends‘, das seine erste Staffel auf Stage 5 drehte, bevor es ab der zweiten Staffel auf das ikonische Stage 24 zog. „Die Show funktionierte in der ersten Staffel, und wir zogen in ein größeres Studio […] und dort waren wir 10 Jahre lang“, so Kudrow.

Mit zunehmendem Erfolg der Serie verbrachte der Cast noch mehr Zeit auf dem Gelände. Kudrow erklärte: „Irgendwann verließen wir das Studio nicht einmal zum Mittagessen, wegen der Touren und all der Dinge. Es war einfach leichter, auf dem Set zu bleiben.“ Lisa Kudrow heiratete Michael Stern 1995, ein Jahr nach Beginn von ‚Friends‘, und bekam 1998 ihren Sohn, dessen Kindheit ebenfalls auf dem Studio-Gelände stattfand. „Die Feuerwehr, mein Sohn hatte viel Spaß mit den Feuerwehrautos“, erinnerte sie sich. ‚Friends‘ wurde von 1994 bis 2004 komplett auf dem WB-Studio-Gelände gedreht. Kudrow entwickelte und spielte anschließend in ‚The Comeback‘, das 2014 eine Revival-Staffel erhielt und dessen dritte und letzte Staffel in diesem Jahr erneut auf demselben Set entstand.