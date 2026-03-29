Stars Falls ‚Friends‘ floppt: Lisa Kudrow wollte Rolle in ‚Verrückt nach dir‘ sichern

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Bang Showbiz | 29.03.2026, 20:54 Uhr

Lisa Kudrow war nicht überzeugt, dass ‚Friends‘ ein Erfolg werden würde, und wollte deshalb eine andere Rolle „sichern“.

Die 62-jährige Schauspielerin spielte zehn Jahre lang Phoebe Buffay in der beliebten Sitcom. Als sie die Rolle bekam, hatte sie jedoch bereits eine wiederkehrende Rolle als sarkastische Kellnerin in der etablierten NBC-Serie ‚Mad About You‘, auf Deutsch ‚Verrückt nach dir‘.

„Ich war wirklich stolz darauf, eine Rolle in ‚Mad About You‘ zu haben“, sagte sie gegenüber ‚Vanity Fair‘. Aus diesem Grund – und auch, weil sie vor dem Risiko Angst hatte – wollte sie daran nach Möglichkeit festhalten. „Ehrlich gesagt, als ich die Pilotfolge von ‚Friends‘ drehte, dachte ich: ‚Ja, das ist eine gute Serie. Aber gute Serien werden nicht immer weitergeführt.‘ Gott sei Dank gab es ‚Mad About You‘, das war meine Lieblingsserie im Fernsehen.“ Sie erklärte weiter, dass sie deshalb beruhigt war, zumindest dort ein wiederkehrendes Engagement zu haben. „Wenn es irgendeine Chance gab, dass ich bei ‚Mad About You‘ bleiben könnte, falls der [‚Friends‘]-Pilot nicht genommen wird oder nur ein paar Episoden läuft und dann abgesetzt wird … also falls das hier scheitert – denn man weiß nie, was passiert –, hätte ich immer noch ‚Mad About You‘. Ich habe mir ‚Mad About You‘ als Sicherheit bewahrt.“

Nachdem sie jedoch in ‚Friends‘ besetzt wurde, standen die NBC-Verantwortlichen vor dem Problem, dass dieselbe Schauspielerin in zwei Serien unterschiedliche Rollen spielte. Die Lösung: Ihre Figur Ursula Buffay wurde als Zwillingsschwester von Phoebe eingeführt. Lisa sagte: „‚Friends‘ musste erklären, warum dasselbe Gesicht und dieselbe Stimme um 20 Uhr in ‚Mad About You‘ zu sehen ist und dann um 20:30 Uhr in ‚Friends‘. Sie mussten damit umgehen – und Ursula in ‚Friends‘ integrieren. Ich war begeistert, dass ich weiterhin Ursula spielen konnte.“