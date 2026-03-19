Stars Lisa Kudrow: ‚Ich bin durch mit Botox‘

Lisa Kudrow - Better Nate Than Ever - LA Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 09:00 Uhr

Die 'Friends'-Darstellerin verabschiedet sich von Botox-Spritzen.

Lisa Kudrow hat „wahrscheinlich“ mit Botox abgeschlossen.

Die US-Schauspielerin ließ sich mit 60 zum ersten Mal Botox spritzen. Doch nachdem ihre letzte Behandlung zu Reizungen führte, möchte sie künftig darauf verzichten. Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte sie: „Ich glaube, es hat zu meiner Augenreizung und diesem seltsamen Muster auf meiner Stirn beigetragen, also bin ich damit wohl durch.“ Ihre Entscheidung ist jedoch auch mit einigen Ängsten verbunden. „Ich habe Angst davor, mich eines Tages wie meine Großmutter aussehen zu sehen – aber ich freue mich darauf, ältere Rollen zu spielen“, offenbarte sie.

Lisa spielte erstmals 2005 in der erfolgreichen HBO-Mockumentary-Serie ‚The Comeback‘ mit. Nun verriet sie allerdings, dass die aktuelle Staffel die letzte sein wird. Die Darstellerin – die die Serie auch mitentwickelt und produziert hat – erklärte: „Wir müssen sagen: ‚dritte und letzte Staffel‘. Ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch einmal weitermachen möchte, also sollten wir es jetzt beenden. So fragt niemand, was als Nächstes kommt oder ob wir überhaupt weitermachen wollen.“

Dabei denkt die 62-Jährige auch an die Zuschauer. „Das Respektvollste, was wir für das Publikum und die Figur tun können, ist, daraus eine dreiteilige Geschichte zu machen. Es ist eine Trilogie – und das ist das Ende“, stellte sie klar. 2024 hatte Lisa noch erklärt, dass sie sich eine weitere Staffel von ‚The Comeback‘ wünsche. Die Schauspielerin – die vor allem durch ihre Rolle als Phoebe Buffay in ‚Friends‘ bekannt wurde – liebte ihre Zeit bei der Serie und hatte das Gefühl, eine weitere Staffel sei überfällig.

Auf die Möglichkeit einer Fortsetzung angesprochen, sagte sie damals gegenüber ‚Newsweek‘: „Oh Gott, ich würde das lieben. Michael Patrick King und ich sprechen ständig darüber, was als Nächstes passieren könnte. Immer. Und inzwischen sind neun, zehn Jahre vergangen – also wäre es an der Zeit.“ Lisa ist „stolz“ darauf, dass die Serie trotz gemischter Kritiken nach wie vor so geschätzt wird. „Ich bin einfach begeistert und liebe jeden, der die gleiche Wertschätzung für ‚The Comeback‘ hat wie ich selbst. Das ist großartig“, schwärmte sie.