Stars Lisa Kudrow: Sie empfand die ‚Friends‘-Dreharbeiten als ‚eine Menge Arbeit‘

Lisa Kudrow as Phoebe Buffay - Friends - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2025, 16:00 Uhr

Lisa Kudrow verriet, dass sie die Arbeit an Friends als „eine Menge Arbeit“ betrachtet habe.

Die 61-jährige Schauspielerin ist durch ihre Rolle der Phoebe Buffay in der beliebten Sitcom, die von 1994 bis 2004 lief, bekannt geworden.

Das Spielen der Rolle sei der Darstellerin jedoch nicht leichtgefallen, weil sie und ihr Alter Ego so unterschiedlich seien. Kudrow erklärte in einem Gespräch mit Parker Posey für die ‚Actors on Actors‘-Reihe von ‚Variety‘: „Phoebe war so weit von mir als Mensch entfernt, es war Arbeit – ich musste alles, was sie sagte, in meinem Kopf rechtfertigen, damit es sich so anfühlte, als ob sie es ernst meinte und es für sie real war. Es war eine Menge Arbeit.“ Lisa fügte hinzu, dass sie während der Dreharbeiten eine „gute Schülerin sein“ wollte. Der Star enthüllte: „Das Schlimmste ist der Wunsch gewesen, eine gute Schülerin zu sein. Das hat mir am meisten wehgetan.“ Parker spielte zuletzt die Rolle der wohlhabenden Matriarchin Victoria Ratliff in der neuesten ‚The White Lotus‘-Staffel und riet Lisa, sich für eine Rolle in der nächsten Episode von Mike Whites Show zu bewerben.