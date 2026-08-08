Stars Lisa Rinna verrät, wie ihre Töchter sie inspirieren

Lisa Rinna - An Unforgettable Evening Benefit Gala 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2026, 11:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin verrät, dass ihre beiden Töchter ihr immer wieder Beauty-Tipps geben.

Lisa Rinna holt sich in Sachen Style und Beauty gerne Inspiration bei ihren Töchtern.

Die Reality-TV-Darstellerin hat mit ihrem Ehemann Harry Hamlin die Töchter Delilah (28) und Amelia (25) und lässt sich von beiden gerne beraten. Gegenüber ‚People‘ erklärte Lisa, ihre Töchter hätten ein gutes Gespür für aktuelle Trends: „Meine Töchter haben den Finger am Puls der Beauty-Welt.“ Deshalb bekomme sie von ihnen immer wieder Ideen und höre Fragen wie: „Hast du das schon gesehen? Wie wäre es damit?“

Mit zunehmendem Alter sei die 63-Jährige außerdem „aufmerksamer“ geworden, was ihre Haare betrifft. In den vergangenen Jahren habe sie ihre Liebe zu Perücken entdeckt. „Als ich Perücken entdeckt habe, dachte ich: ‚Oh mein Gott, das ist der Himmel'“, verriet sie. Der Vorteil: Sie könne nicht nur ihre Frisur verändern, sondern müsse dabei auch ihr eigenes Haar nicht strapazieren.

Lisa erklärte, dass sie Zugang zu „vielen, vielen, vielen Perücken“ habe. Zwar besitze sie selbst wahrscheinlich rund zehn Stück, doch darüber hinaus arbeite sie mit Menschen zusammen, die große Perückensammlungen haben.

Die Schauspielerin wird immer wieder mit Gerüchten zu ihrer Ehe konfrontiert. Unter anderem wird spekuliert, Harry sei ihr untreu gewesen. Mittlerweile könne Lisa darüber lachen. Sie finde die Spekulationen eher amüsant als verletzend. „Also lache ich einfach, wenn ich lese, dass wir nicht mehr zusammenleben, er mehrere Affären in Kanada hat und schwul ist“, schrieb Lisa in ihren Memoiren ‚You Better Believe I’m Gonna Talk About It‘. Die US-Amerikanerin stellte zudem klar, dass ihre Beziehung auf tiefem gegenseitigem Vertrauen beruhe. Sie betonte, dass sie sich keine Sorgen mache und nicht eifersüchtig sei.