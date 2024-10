Event in Madrid Liz und Damian Hurley: Mutter-Sohn-Duo legt eleganten Auftritt hin

Damian und Elizabeth Hurley posieren bei den "Harper's Bazaar Women of the Year Awards" für die Fotografen. (paf/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 11:18 Uhr

Elizabeth Hurley und ihr Sohn Damian haben auf einem Event in Madrid einen Glamour-Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin posierte in einem auffälligen Paillettenkleid, während sich ihr Sohn im Anzug ohne Hemd zeigte.

Elizabeth Hurley (59) und ihr Sohn Damian (22) haben auf dem roten Teppich der "Harper's Bazaar Women of the Year Awards" geglänzt. Beide erschienen am Montagabend (28. Oktober) in eleganten Outfits bei dem Event in der spanischen Hauptstadt Madrid. Die Schauspielerin funkelte von Kopf bis Fuß in einem mit Pailletten besetzten Kleid. Die bodenlange Robe in Altrosa und Schwarz setzte durch das geometrische Muster ihre Kurven in Szene. Dazu wählte sie einen hellrosa Lippenstift sowie ein dunkles Augen-Make-up. Als Accessoires kamen eine schwarze Tasche mit einem Gesicht aus metallischen Details und dezente Hängeohrringe zum Einsatz.

Sohn Damian zeigte sich in einem ebenso auffälligen Look, das Model erschien in einem kirschroten Anzug. Auf ein Hemd verzichtete der 22-Jährige und zeigte auf dem roten Teppich dadurch viel Haut. Zu dem Ensemble trug er schwarz glänzende Lackschuhe und eine goldene Kette mit Kreuz-Anhänger. Seine schulterlangen Haare legte er wie seine Mutter in Wellen.

Mutter und Sohn verstehen sich in Sachen Style

In einem ähnlich offenherzigen Oberteil war Damian Hurley mit seiner Mutter bereits zu einer Vorführung des Films "Strictly Confidential – Diskrete Leidenschaft" (2024) im April erschienen. Er sorgte damals mit einem schwarzen Wickeltop aus Satin für Glamour auf dem Red Carpet. Zu dem Hemd mit tiefem Ausschnitt kombinierte er eine Hose und Schuhe in Schwarz sowie seine Kreuz-Kette. Liz Hurley betonte mit einem champagnerfarbenen Kleid ebenfalls ihr Dekolleté. Als weiterer Hingucker diente ein hoher Beinschlitz.

Zusammen mit dem Foto der Veranstaltung teilte Hurley im Frühjahr ein Bild von sich mit einem jungen Damian auf dem Arm. In dem Instagram-Beitrag gratulierte sie ihrem Sohn einen Tag nach der Veranstaltung zum 22. Geburtstag. Der Thriller, der auf dem Event gezeigt wurde, verband die beiden auch beruflich. Hurley übernahm in Damians Regiedebüt neben Georgia Lock (28) eine der Hauptrollen.