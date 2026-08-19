Stars Liza Minnelli erinnert sich an die Zeit vor ihrem ersten Entzug

Liza Minnelli - Famous - Royal Albert Hall - London - June 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2026, 14:00 Uhr

Liza Minnelli erinnert sich an die Zeit vor ihrem ersten Entzug.

Liza Minnelli hat offenbart, dass sie sich vor ihrer ersten Behandlung wegen ihrer Suchtprobleme im Jahr 1984 „bis zur perfekten Benebelung selbst medikamentierte“.

Die 80-jährige Sängerin hatte in verschiedenen Phasen ihres Lebens mit Suchtproblemen zu kämpfen und begab sich mehrfach in Entzugskliniken. In einem Instagram-Beitrag sprach der legendäre Star nun über die Gründe, die sie damals dazu bewogen hatten, erstmals Hilfe zu suchen. Sie schrieb: „In Manhattan hatte ich meine Lieblingsbars, deren Barkeeper mich zu jeder Uhrzeit gerne bedienten, wenn ich auftauchte. In meiner Genossenschaftswohnung hatte ich Schachteln voller Tabletten und Flaschen mit Alkohol versteckt. Wenn niemand hinsah, betäubte ich mich selbst bis zur perfekten Benebelung – bis zu einem Zustand, in dem ich nichts mehr fühlte und das Gefühl hatte, dass niemand und nichts mich verletzen konnte.“

Liza, die Tochter von Judy Garland, veröffentlichte dazu ein Foto aus dieser Zeit. Darauf sitzt sie erschöpft und verschwitzt auf einem Sofa. Nachdem sie in New York berühmt geworden war, zog Liza nach Los Angeles. Doch auch dort setzten sich ihre Probleme mit Suchtmitteln fort. Sie schrieb: „Jetzt, in Kalifornien, verlor ich mich im gleichen Nebel. Es war derselbe alte Mist, diesmal nur mit mehr Sonnenschein. Das ist einer der Gründe, warum ich mich so schnell in eine Entzugsklinik einweisen ließ. Ich hatte keine Möglichkeiten mehr.“

Ihre erste Behandlung fand im Betty Ford Center in Los Angeles statt. Vor ihrer Aufnahme sei sie „verdammt zu Tode erschrocken“ gewesen, wie sie selbst einräumte. Dabei konnte sie auf die Unterstützung ihrer Familie und enger Vertrauter zählen. Sie erinnerte sich: „Ich danke meiner großartigen Schwester [Lorna Luft], die mir einen Hotdog kaufen musste, damit ich in Frank Sinatras Privatjet zu meinem ersten Aufenthalt in einer Entzugsklinik stieg.“ Unter dem Instagram-Beitrag reagierten zahlreiche Fans auf Minnellis offene Worte. Ein Nutzer schrieb: „Liza, ich habe deine Biografie gelesen – du bist ein brillanter und wunderbarer Mensch! Du warst schon immer ein anständiger Mensch. Bleib stark und denk daran, dass die Menschen dich lieben!“ Ein anderer kommentierte: „Liza – ganz viel Liebe. Du bist einzigartig. Möge dein Umfeld gesegnet sein. Ich sende dir all meine Liebe. Danke für alles, was du uns allen gegeben hast!!!“