Stars ‚Lizzie McGuire‘-Star Hilary Duff: Disney hätte auf mich hören sollen

Hilary Duff - NYC Feb 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin findet es schade, dass Disney ihr kein Gehör schenkte, als es um eine Neuauflage von 'Lizzie McGuire' ging.

Hilary Duff glaubt, Disney sei „etwas ängstlich“ gewesen, ‚Lizzie McGuire‘ neu aufzulegen – und findet, man hätte auf sie hören sollen.

Die US-Schauspielerin ist enttäuscht, dass die geplante Neuauflage der beliebten Disney-Channel-Serie verworfen wurde. Sie hätte gern gesehen, wie ihre Figur „als Erwachsene“ wäre. Im Gespräch mit dem ‚i-D‘-Magazin enthüllte Hilary: „Ich bin traurig, dass diese Ideen nun ungenutzt bleiben. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen froh, weil ich Musik sonst womöglich nicht zur Priorität gemacht hätte.“

Die 38-Jährige feiert mit ihrem neuen Album ‚Luck…or Something‘, das am Freitag (20. Februar) erscheint, ihr musikalisches Comeback. „Aber ich bin traurig, dass wir nicht erkunden konnten, wie ihr Leben heute aussehen würde“, fügte sie hinzu. „Ich habe ein großartiges Verhältnis zu Disney – also ohne Respektlosigkeit –, aber ich finde, sie hätten auf mich hören sollen. Ich bin im Alter der Menschen, die das schauen würden, und ich weiß, was sie sich wünschen.“

Hilary betonte, nichts Ausgefallenes vorgeschlagen zu haben: „Ich wollte nichts Verrücktes – ich wollte nur, dass sie erwachsen ist. Ich denke, sie waren etwas ängstlich.“ Einen Reboot der Serie – in der auch Adam Lamberg, Jake Thomas und Hallie Todd mitspielten – schließt die Sängerin trotzdem nicht vollständig aus. Allerdings würde sie nun lieber noch ein paar Jahrzehnte warten. „Mit 40 würde ich es wohl nicht machen – aber vielleicht mit 60“, deutete sie an.

Die Musikerin offenbarte kürzlich, Disney sei nicht bereit gewesen, Lizzie als Frau in ihren Dreißigern zu zeigen. Im Podcast ‚Therapuss‘ sagte sie: „Es gab einfach Meinungsverschiedenheiten darüber, wie weit wir mit Lizzie gehen könnten und wo sie im Alter von 30 oder 31 stehen würde. Für mich war das sehr persönlich, weil ich genauso alt war und mich stark mit ihr verbunden fühlte.“