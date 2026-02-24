Stars ‚Lizzie McGuire‘-Star Robert Carradine stirbt mit 71 Jahren

Robert Carradine - Nov 25 - Avalon - AFM Special Screening of THE 3 KILLER PIGS BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler ist nach einem langen Kampf mit einer bipolaren Störung gestorben.

‚Lizzie McGuire‘-Star Robert Carradine ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Sein Bruder Keith Carradine gab bekannt, dass sich der Schauspieler nach einem „fast zwei Jahrzehnte währenden Kampf mit einer bipolaren Störung“ das Leben genommen habe. Bei der Erkrankung handelt es sich um eine psychische Störung, die mit extremen Stimmungsschwankungen einhergeht.

Carradines Familie erklärte in einem Statement gegenüber ‚Deadline‘: „Mit tiefster Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater, Großvater, Onkel und Bruder Robert Carradine verstorben ist. In einer Welt, die oft dunkel erscheinen kann, war Bobby stets ein Lichtstrahl für alle Menschen um ihn herum.“ In der Erklärung war weiter zu lesen: „Wir sind unendlich traurig über den Verlust dieser wundervollen Seele und möchten Bobbys tapferen, fast zwei Jahrzehnte währenden Kampf gegen die bipolare Störung würdigen.“

Carradines Familie hofft, dass sein Weg dazu beitragen könne, das Stigma rund um psychische Erkrankungen zu verringern. „In dieser Zeit bitten wir um Privatsphäre, um diesen unfassbaren Verlust zu betrauern. Mit Dankbarkeit für Ihr Verständnis und Mitgefühl“, hieß es abschließend.

Keith Carradine erklärte, die bipolare Störung habe „am Ende die Oberhand gewonnen“, betonte jedoch, dass es „keine Schande“ sei, an einer psychischen Erkrankung zu leiden. „Es ist eine Krankheit, die ihn besiegt hat. Ich möchte ihn für seinen Kampf würdigen und seine wunderbare Seele feiern“, sagte er. Robert Carradine sei außergewöhnlich talentiert gewesen. „Wir werden ihn jeden Tag vermissen. Wir werden Trost darin finden, wie witzig er war, wie weise, wie unglaublich offen und tolerant. So war mein kleiner Bruder“, erzählte er.

Robert Carradine gab 1972 sein Filmdebüt in ‚Die Cowboys‘ an der Seite von John Wayne. Später spielte er gemeinsam mit Jane Fonda und Jon Voight im Oscar-prämierten Film ‚Coming Home – Sie kehren heim‘. Neben einem Auftritt in Martin Scorseses ‚Hexenkessel‘ (1973) war er zusammen mit seinen Brüdern David und Keith in ‚Long Riders‘ zu sehen. Weitere Bekanntheit erlangte Carradine durch den Film ‚Die Rache der Eierköpfe‘ (1984). In den 2000er-Jahren spielte er Sam McGuire in der ‚Lizzie McGuire‘-Serie sowie im Film ‚Popstar auf Umwegen‘.