Musik Lizzo erklärt kontroversen neuen Albumtitel

Lizzo - AVALON - Los Angeles - Jan - 2026 - 'Infinite Icon: A Visual Memoir BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 11:00 Uhr

Lizzo hat ihre Entscheidung erklärt, ihr neues Album ‚B****‘ zu nennen.

Die 38-Jährige bereitet sich darauf vor, mit ihrer neuesten Platte ‚B****‘, die im Juni erscheinen soll, in die Charts zurückzukehren. Nun hat sie erklärt, warum sie diesen kontroversen Namen gewählt hat – und betonte, sie „eigne sich das Wort zurück“ und verwandle es „in eine Erklärung von Selbstvertrauen und kompromissloser Selbstliebe“. In einer Pressemitteilung zur Ankündigung des neuen Albums erklärte Lizzo: „Sich das Wort B**** zurückzuholen, ist Macht – es bedeutet, ein Etikett, das einst benutzt wurde, um Frauen herabzusetzen, zu nehmen und es in eine Erklärung von Selbstvertrauen und kompromissloser Selbstliebe zu verwandeln.“

Sie erklärte weiter, ihre Inspiration für den Namen sei von Sängerin Meredith Brooks gekommen, die 1997 mit ihrem Song ‚B****‘ einen riesigen Hit hatte, sowie von Hip-Hop-Star Missy Elliott, die 1999 ihren Song ‚She’s a B****‘ veröffentlichte. Außerdem verweist Lizzo auf ihre Single ‚Truth Hurts‘ aus dem Jahr 2019, die die Zeile enthält: „Ich bin zu 100 Prozent diese B****.“ Lizzo fügte hinzu: „So viele unglaubliche Frauen in der Musik haben das Wort positiv verwendet, wie Meredith Brooks und Missy Elliot. Es war nur passend, mein Album ‚B****‘ zu nennen, weil es zu meinem Lieblingswort geworden ist, wenn ich es zu meinen eigenen Bedingungen benutze, und weil ich zu 100 Prozent diese B**** bin!“

‚B****‘ wird Lizzos erstes Album seit ‚Special‘ aus dem Jahr 2022 sein und soll am 5. Juni erscheinen. Der Titelsong des Albums soll am 1. Mai enthüllt werden.

Lizzo gab zuvor zu, dass sie sich Sorgen mache, neue Musik zu veröffentlichen, weil die Branche ein „Chaos“ sei und ihr letztes Mixtape ‚My Face Hurts From Smiling‘ ihre Fanbase offenbar nicht erreicht habe. In einem Beitrag auf TikTok erklärte sie: „Die Musikindustrie ist im Moment komplett im Chaos, und man kann das zu seinem Vorteil nutzen … Früher war die Musikindustrie sehr algorithmisch, wie jede andere Branche auch, aber diese Branche war bis zu einem gewissen Grad kontrolliert.“ Im digitalen Streaming-Zeitalter gebe es jedoch keine Kontrolle über den Algorithmus, und das stresse die Menschen – auch Lizzo. Sie fügte hinzu: „Jeder große Künstler außer Beyonce hat dieses Jahr Musik veröffentlicht oder plant, dieses Jahr Musik zu veröffentlichen. Ich habe heute gerade die Deluxe-Version meines Mixtapes veröffentlicht. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die nicht einmal wissen, dass ich Musik veröffentlicht habe.“