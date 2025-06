Musik Lizzo: Musik hat mein Leben gerettet

Lizzo - 2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin ist dankbar für die Kraft der Musik.

Lizzos Musik hat ihr geholfen, mit Depressionen umzugehen.

Die 37-jährige Sängerin enthüllte, dass sie dank dem Musikmachen einige der dunkelsten und deprimierendsten Phasen ihres Lebens überstanden hat. Auf ihre Erfahrungen mit Depressionen angesprochen, erklärte sie dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Ich sage immer noch: ‚Musik hat mein Leben gerettet‘, denn es gab wirklich dunkle Momente während der Arbeit an ‚Love in Real Life‘, meinem Album, in denen ich dachte: ‚Okay, ich weiß nicht, ob ich diesen Tag überstehen kann – aber ich muss ins Studio gehen.'“

Tatsächlich schrieb Lizzo viele Songs, die es nicht auf die finale Version von ‚Love in Real Life‘ geschafft haben. Trotzdem war der kreative Prozess eine heilsame Erfahrung für die Chartstürmerin. Damals habe die Sängerin gedacht: „Es tat gut, das auszusprechen – aber das kann man nicht veröffentlichen.“

Früher habe sich Lizzo viele Gedanken über ihre Songtexte gemacht, aus Angst, Fans zu verletzen oder zu verärgern. Inzwischen fühle sie sich viel wohler, einfach sie selbst zu sein und zu ihrer Meinung zu stehen. „In der Originalversion von ‚Truth Hurts‘ habe ich gesagt: ‚Ich werde niemals, niemals, niemals, niemals, niemals die Affäre sein.‘ Und dann dachte ich: ‚Hmm, was ist, wenn ich damit andere Frauen kränke, die die Affäre sind?'“, erzählte Lizzo.

Daraufhin habe sie die Zeile geändert in „Ich werde niemals, niemals, niemals, niemals, niemals deine Affäre sein.“ Die Künstlerin gestand, „sehr viel“ über die Bedeutung ihrer Songtexte nachzudenken. „Aber ganz ehrlich – heutzutage fühlt sich jeder von irgendetwas angegriffen. Es ist also unmöglich, niemanden zu verletzen. Deshalb: Sag einfach, was du sagen willst“, betonte sie.