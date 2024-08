Ab Oktober zu sehen „LOL“-Special zu Halloween: Bill und Tom Kaulitz mit dabei

Bill (r.) und Tom Kaulitz (unten r.) sind im "LOL"-Special zu sehen. (jom/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 12:00 Uhr

Amazon Prime hat den Cast für das Halloween-Special zu "LOL: Last One Laughing" bekannt gegeben. Unter anderem werden sich Bill und Tom Kaulitz der Aufgabe "Nicht lachen" stellen.

Das Halloween-Special des Comedy-Formats "LOL: Last One Laughing" nimmt Gestalt an. An diesem Mittwoch (14. August) hat Amazon Prime den Cast für die Sonderfolgen bekannt gegeben. Darunter befinden sich neben Comedy-Urgesteinen auch ein Sänger und berühmte Zwillinge.

Comedy-Hochkaräter, Schauspieler, Musiker

Der Nicht-Lachen-Challenge werden sich die Tokio-Hotel-Musiker Bill und Tom Kaulitz (34) stellen, die nach der ersten Staffel ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" damit einen weiteren Auftritt bei einem Streamingdienst haben werden.

Neben ihnen schickt Amazon Prime auch Mirja Boes (52) und Torsten Sträter (57), Palina Rojinski (39) und Olaf Schubert (56) sowie Annette Frier (50) und Sänger Sasha (52) ins Rennen. Einige von ihnen haben bereits Erfahrungen bei "LOL: Last One Laughing" gesammelt, Sträter und Boes konnten auch schon eine Staffel gewinnen.

Gastgeber ist wie immer Michael Bully Herbig (56). Die drei Halloween-Episoden können Fans dann im Oktober bei Prime Video abrufen.

Halloween-Special in Zweierteams

Bei "LOL: Last One Laughing" treffen vorwiegend bekannte deutschsprachige Komikerinnen und Komiker aufeinander. Sie müssen für die Show mehrere Stunden auf begrenztem Raum miteinander verbringen und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht oder das Gesicht zu einem Grinsen verzieht, scheidet aus.

Im Gegensatz zur regulären Staffel treten die Teilnehmenden im Halloween-Special in Zweierteams an, wie Amazon Prime angekündigt hat. "Sie versuchen über drei Stunden vor gruselig stilechter Halloween-Kulisse jegliches Schmunzeln zu unterdrücken und gleichzeitig die anderen Teams mit allen Mitteln zum Lachen zu bringen", heißt es in der Mitteilung. Das Siegerteam bekommt den "LOL Halloween Pokal" überreicht und darf sich über 50.000 Euro für einen guten Zweck freuen.

Die deutsche Version des Formats mit Michael Bully Herbig war erstmals 2021 zu sehen. Mittlerweile gibt es fünf Staffeln und ein Weihnachts-Special.