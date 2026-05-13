Stars Lola Weippert war schon mal verheiratet

Lola Weippert - November 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 14:00 Uhr

Die Moderatorin packt Unglaubliches aus: Einst gab sie einem Mann in Las Vegas das Jawort.

Lola Weippert überrascht mit einem unerwarteten Geständnis.

Die Moderatorin hat im Gespräch mit Vanessa Mai private Einblicke gegeben. Im gemeinsamen Podcast ‚Schön laut‘ packte sie aus, dass sie bereits verheiratet war. Nachdem Vanessa vom Kennenlernen mit ihrem Ehemann Andreas Ferber erzählte, fragte sie Lola, ob Heirat für sie schon einmal ein Thema gewesen sei.

Die 30-Jährige reagierte zunächst ausweichend – und sorgte dann für eine echte Überraschung. „Ich war schon einmal verheiratet“, gestand sie. Vanessa zeigte sich baff und fragte ungläubig nach, ob das tatsächlich ernst gemeint sei: „Was? So richtig? So offiziell? Das ist nicht dein Ernst, Lola! Du warst verheiratet?!“

Wie die ehemalige „Temptation Island“-Moderatorin weiter erzählte, handelte es sich dabei nicht um eine klassische Liebesgeschichte, sondern um eine außergewöhnliche Aktion aus ihrer Zeit beim Radiosender ‚bigFM‘. Im Rahmen eines Gewinnspiels sollte sie gemeinsam mit einem Hörer in Las Vegas heiraten – inklusive Trauung in der berühmten „Little White Wedding Chapel“ und einem Konzertbesuch von Lady Gaga als Teil des Preises. Ohne lange zu überlegen habe sie damals zugesagt.

Ihr späterer Ehemann, ein Teilnehmer namens Flo, wurde schließlich im Finale ausgewählt. Erst am Flughafen in Frankfurt habe sie ihn persönlich getroffen – und sei sofort beeindruckt gewesen. „Da kommt dieser Typ auf mich zu, so ein riesengroßer, braunhaariger, wunderschöner Mann“, schwärmte Lola. Die TV-Beauty habe gleich gedacht: „Der ist es!“ Kurz darauf ging es gemeinsam nach Las Vegas, wo die beiden tatsächlich heirateten – inklusive Kleid, Zeremonie und Kuss, alles begleitet vom Radiosender.

Trotz des skurrilen Starts entwickelte sich daraus eine ernsthafte Beziehung, die zweieinhalb Jahre hielt – Lola zufolge ihre bislang längste Partnerschaft. Über die Trennung äußerte sie sich nur vorsichtig. Bestimmte Ereignisse hätten dazu geführt, dass sie die Beziehung beenden musste. „Wären gewisse Dinge nicht passiert, wären wir auch noch zusammen. Ich musste irgendwann Schluss machen, leider, weil für mich einfach etwas ganz Schlimmes wahr geworden ist“, deutete sie an. Ihren Ex-Partner bezeichnete sie dennoch als „tollen Mann“, dem sie „alles Gute“ wünsche.