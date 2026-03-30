Stars Lola Young reduziert Terminplan, um ihre Genesung zu unterstützen

Lola Young - August 2022 - Famous - All Points East Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin verrät, dass sie inzwischen klare Grenzen zieht und ihre Karriere bewusster angeht.

Lola Young hat gelernt, Nein zu sagen, seit sie sich wegen ihrer Sucht behandeln ließ.

Die ‚Messy‘-Sängerin zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem sie im September beim All Things Go Festival im Forest Hills Stadium in New York auf der Bühne zusammengebrochen war und sich anschließend in eine „ganzheitliche Einrichtung“ begab, um Hilfe zu suchen. Seit sie die Klinik verlassen hat, hat Lola ihren Terminplan bewusst reduziert, um ihre Genesung zu unterstützen.

„[Ein Teil der Genesung ist es], sich seiner selbst bewusst zu sein und zu wissen, wann man aufhören muss – und wann man Nein sagen sollte“, erklärte sie gegenüber dem ‚Sunday Times Style‘-Magazin. „Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich Dinge tun kann, die ich früher nicht hätte tun können. Ich mache alles langsamer, bewusster – aber auf eine Weise, die sich für mich gut anfühlt.“ Die 25-Jährige hat außerdem aufgehört, Kommentare zu ihren Social-Media-Beiträgen zu lesen, weil sie sie stark belasten.

Besonders frustrierte es sie, als „Nepo Baby“ abgestempelt zu werden, da sie mit der ‚Grüffelo‘-Autorin Julia Donaldson verwandt ist. Die ‚One Thing‘-Interpretin erklärte: „Als Künstler stehen wir in der Öffentlichkeit. Wir werden kritisiert, Leute prangern uns an, manche mögen nicht einmal unsere verdammten Outfits – wir müssen mit all dem umgehen.“ Oft trüge der äußere Schein: „Auch wenn es von außen so aussieht, als ginge es uns gut, stimmt das manchmal nicht.“ Das Lesen von Kommentaren sei einfach schlecht für ihre mentale Gesundheit.

Auf die Frage, wann sie diese Entscheidung getroffen habe, antwortete Lola: „Vor allem wegen dieser Nepo-Baby-Sache. Ich sage immer wieder, dass ich mich dazu nicht mehr äußern will. Aber wie kann es sein, dass jemand etwas kommentiert, von dem er absolut keine Ahnung hat?“ Das sei für sie einfach verrückt.

Lola kehrte bei den diesjährigen Grammy Awards ins Rampenlicht zurück, wo sie für ‚Messy‘ als beste Pop-Solokünstlerin ausgezeichnet wurde. Dennoch fiel es ihr schwer zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt für ein Comeback war.. „Es war eine schwere Entscheidung – ich habe eine ganze Tour abgesagt, auf die ich mich sehr gefreut hatte“, gestand der Star.