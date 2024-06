Musik Lorde: Begeistert von Charli XCXs neuem ‚Brat‘-Album

Lorde at Glastonbury June 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.06.2024, 13:52 Uhr

Die Musikerin hat den „Mut und Anmut“ des Stars in den höchsten Tönen gelobt.

Lorde hat Charli XCXs „Mut und Anmut“ in den höchsten Tönen gelobt.

Die ‚Green Light‘-Sängerin lobte ihre Freundin am Donnerstag (6. Juni), einen Tag vor der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen ‚Brat‘-Albums, und gab dabei zu, dass es ihr eine „Ehre“ gewesen sei, von der Platte so „bewegt“ worden zu sein.

Die Musikerin verkündete in ihrer Instagram-Story: „Charli hat das hier einfach anders gemacht. Mit so viel Mut, Anmut und Engagement. Ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass es eine Ehre ist, von ihrer Arbeit bewegt, verändert und zum Schweigen gebracht zu werden. Es gibt NIEMANDEN wie diese B****. Bravo und willkommen, ‚Brat‘.“ Charli hatte vor kurzem verkündet, dass sie mit der Platte nicht versucht habe, Chart-Erfolge zu haben, da sie „sich selbst treu“ bleiben möchte. In einem Interview gegenüber dem britischen ‚GQ‘-Magazin erzählte die Künstlerin: „Ich schwanke ständig zwischen dem Ruhm und dem, was Erfolg ausmacht. Diese neue Musik wird nicht bei Starbucks gespielt werden. Sie wird nicht auf der Zen Morning-Playlist gespielt. Das ist Popmusik und ich bleibe mit selbst treu. Aber ich weiß auch, dass ich, wenn ich einen etwas anderen, vielleicht angenehmeren Weg wählen würde, als Songwriterin die Fähigkeiten dazu hätte, große Top-40-Pophits zu schreiben.“ Die ‚I Love It‘-Hitmacherin fügte hinzu, dass ihre Fans merken, dass sie „unauthentisch“ sei, wenn sie sich nur auf den kommerziellen Erfolg konzentrieren würde.