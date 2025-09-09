Stars Lorde: Das Internet kann Gift sein

Bang Showbiz | 09.09.2025, 09:00 Uhr

Die beliebte Sängerin ist der Meinung, dass das Internet alles andere als ein positiver Ort ist.

Lorde denkt, dass das Internet ein giftiger Ort sein kann.

Die 28-jährige Sängerin traf 2021, als sie ihr Album ‚Solar Power‘ veröffentlichte, die bewusste Entscheidung, sich vom Online-Diskurs zu distanzieren. Dennoch gibt Lorde zu, dass sie nun wieder in die Internetkultur „eingestöpselt“ ist. Auf die Frage nach ihrer Beziehung zu den verschiedenen Plattformen sagte Lorde gegenüber ‚Dazed‘: „Ich bin eingestöpselt und ich mag es, obwohl ich auch weiß, dass es Gift ist. Trotzdem ist mir klar, dass man 2025 – um ein guter Künstler zu sein oder um Popkultur zu machen – Teil des Ganzen sein muss, um zu wissen, was die Kräfte sind. Als junge Person war ich darin so bewandert, aber um ‚Solar Power‘ herum habe ich mich wirklich jahrelang nicht eingeloggt. Ich habe nichts verstanden, worüber die Leute sprachen. Jetzt fühlt es sich wieder lustig an.“

Lorde veröffentlichte ihr neuestes Album ‚Virgin‘ im Juni und sie hat die Erfahrung genossen, wieder mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Trotzdem gestand die Popikone, dass sie sich unwohl fühlte, bevor sie TikTok beitrat. „Ein großer Teil davon, ‚Virgin‘ auf die Art und Weise zu veröffentlichen, wie ich es getan habe, bestand darin, mich zu fragen: Was würde Spaß machen?“, so Lorde weiter. „Was würde mich interessieren als jemand, der alles sieht und weiß, dass es verschiedene Wege gibt, Dinge zu tun? Herauszufinden, wie ich 2025 in diesem Medium kommunizieren möchte, war eine wirklich lustige Herausforderung. Dieses Album handelt von Verletzlichkeit und Wiedergeburt, und es gibt eine inhärente Verletzlichkeit, TikTok beizutreten. Ich weiß nicht, was zum F*** ich tue. Ich werde es wahrscheinlich falsch machen.“

Lorde ist tatsächlich dankbar, dass sie nicht berühmter ist, als sie es ohnehin schon ist. Die Sängerin verglich ihr Leben mit dem Betrieb eines „Boutique-Geschäfts“. Sie erklärte: „Ich habe Glück. Es scheint, dass ich ziemlich gut herumschippern kann. Es ist erstaunlich. Ich habe dieses Verständnis, seit ich 18 bin, dass die Auswirkungen es nicht wert wären, in dem Ausmaß aufzusteigen, wie es manche tun. Der Sicherheitsaspekt davon. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich Dinge liegen lassen würde, um zu vermeiden, ein Leben aufzubauen, das mich gefangen hält. Etwas, das ich nicht bewältigen könnte. Ich habe das Gefühl, ich hatte das perfekte Leben für mich; ich darf meine Arbeit machen, und sie fordert mich bis an die Spitze meiner Fähigkeiten. Ich finde es sowohl großartig als auch herausfordernd. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich ein Boutique-Geschäft betreibe. Es sind nur eine Handvoll von uns.“