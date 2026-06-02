Musik John Summit dachte vor Gegenreaktionen auf Lollapalooza, er sei ‚ziemlich erfolgreich‘

John Summit at Amex x CARBONE BEACH in Florida - Getty - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2026, 18:00 Uhr

John Summit gab zu, dass Dance-Musik eine andere Welt als Mainstream-Pop sei, und er habe noch 'viele Menschen zu überzeugen', nachdem bekannt gegeben wurde, dass er als Headliner beim Lollapalooza auftreten wird.

John Summit hat nach der Reaktion auf seine Headliner-Auftritte beim Lollapalooza-Festival immer noch „viele Menschen zu überzeugen“.

Der 31-jährige Dance-Star steht bei dem diesjährigen Genre-übergreifenden Festival ganz oben auf dem Programm. Einige eingefleischte Pop-Fans waren allerdings ziemlich überrascht, ihn so weit oben im Line-up zu sehen.

Im Gespräch mit Kristin Robinson von ‚Billboard‘ für deren Podcast ‚On the Record‘ stimmte John zu, dass Dance-Acts sich „mehr beweisen müssen als Pop-Künstler“, wenn es um Headliner-Slots dieser Größenordnung gehe. Er sagte: „Ja, und man sieht immer noch Kommentare von Popfans wie: ‚Wer zum Teufel ist John Summit?‘ Und ich dachte nur: ‚Verdammt, ich dachte eigentlich, ich wäre ziemlich erfolgreich.‘ Aber ich habe offenbar noch viele Menschen zu überzeugen.“ Er gibt zu, dass er den Pop-Bereich bisher nur ein wenig berührt habe, aber immer noch glaube, dass er vollständig in der Dance-Musik verankert sei. Der Grund: „Weil ich bislang keinen Song in den Billboard Hot 100 hatte oder ähnliches. Meine Songs landen in den Dance-Charts – das ist einfach eine andere Welt.“

Der ‚Human‘-Hitmacher räumte ein, dass die Dance-Szene anders funktioniere als der Rest der Musikindustrie. Mit Blick auf die verwirrten Reaktionen vieler Pop-Fans fügte er hinzu: „Und die Dance-Fans sagten: ‚Wovon redet ihr überhaupt?‘ Wir leben einfach komplett in unserer eigenen Welt [im Dance-Bereich], und ich finde das eigentlich ziemlich großartig.“

Weitere Headliner des dreitägigen Festivals, das am 30. Juli beginnt, sind Lorde, Charli XCX, The Smashing Pumpkins, Olivia Dean, Jennie, Tate McRae und The xx. Die Veranstaltung findet im Grant Park statt. Zum vielfältigen Programm gehören außerdem Künstler wie CMAT, Wet Leg, 5 Seconds of Summer, Zara Larsson, Yungblud, Finn Wolfhard, Cruz Beckham and the Breakers, The Chainsmokers und viele mehr.

Für John ist die Headliner-Rolle beim Lollapalooza ein besonderer Moment, da er in Chicago aufgewachsen ist. Bereits 2023 verriet er, dass ihn ein Auftritt von deadmau5 beim Festival 2011 als Produzent und Künstler inspiriert habe. Damals sagte er ‚Billboard‘: „Ich glaube, jeder hat diesen Moment, in dem man denkt: ‚Oh mein Gott, das ist mein Genre.‘ Da wusste ich, dass ich Teil der elektronischen Musik werden wollte.“