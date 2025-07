Stars Lorde wegen ‚Aufruhr‘ von Polizei mit Festnahme gedroht Lorde wurde von der Anti-Terror-Einheit der Polizei mit einer Festnahme gedroht. Die 28-jährige Sängerin wollte das Musikvideo zu ‚What Was That?‘ im Washington Square Park in New York drehen. Doch nachdem sie darüber in ihrer Instagram-Story gepostet hatte, kam eine derart große Menschenmenge zusammen, dass die Polizei die Aktion abbrach – und Lorde deutlich warnte. […]