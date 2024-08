Musik Lou Reed: ‚Why Don’t You Smile Now: Lou Reed at Pickwick Records 1964-65‘ erscheint im September

Lou Reed - 2002 Amsterdam - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2024, 14:00 Uhr

Ein Album mit den Singles von Lou Reed, das die Songwriting-Werke des verstorbenen Künstlers vor seiner Zeit bei The Velvet Underground zusammenfasst, soll bald erscheinen.

‚Why Don’t You Smile Now: Lou Reed at Pickwick Records 1964-65‘ wird am 27. September erscheinen und enthält die Songs, die der Sänger bei Pickwick Records geschrieben hat, darunter ‚The Ostrich‘ von The Primitives, für den er den Leadgesang lieferte.

Die neue Platte beinhaltet vier Seiten und kann ab sofort über Light In The Attic vorbestellt werden. Am Anfang des Jahres war Keith Richards einer derjenigen gewesen, die auf einem Album zu hören waren, das Reeds anhaltendem Einfluss Tribut zollte. Der legendäre Musiker starb im Oktober 2013 im Alter von 71 Jahren an einer Lebererkrankung, wobei mehrere seiner Freunde und Fans, darunter Keith, Rosanne Cash, Lucinda Williams, Joan Jett and the Blackhearts, The Afghan Whigs, Bobby Rush, Maxim Ludwig und Angel Olsen und Mary Gauthier, ‚Automatic, The Power Of The Heart: A Tribute To Lou Reed‘, kreierten. Der Rolling Stone, der auf dem Song ‚I’m Waiting for the Man‘ zu hören ist, hatte den verstorbenen Musiker zuvor als eine äußerst einflussreiche Persönlichkeit bezeichnet.