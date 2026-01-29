Musik Louis Tomlinson ist ‚offen‘ für Kollaboration mit Yungblud

Louis Tomlinson - The O2 2023 - Avalon BangShowbiz

29.01.2026

Der ehemalige One Direction-Star outet sich als großer Fan des Alternative-Rockers.

Louis Tomlinson würde liebend gern mit Yungblud zusammenarbeiten.

Der ehemalige One Direction-Star und der ‚Tongue Tied‘-Rocker stammen beide aus Doncaster in Großbritannien. Louis findet die Idee spannend, mit seinem Yorkshire-Kollegen an neuer Musik zu arbeiten. Gegenüber ‚NME‘ verriet er: „Ich wäre dafür offen … auf jeden Fall! Er ist ein großartiger Songwriter, das wäre also richtig cool.“

Beide haben außerdem ihre eigenen Festivals ins Leben gerufen – Away From Home und Bludfest –, um Nachwuchskünstler in ganz Großbritannien zu unterstützen. 2026 sollen die zwei Events zurückkehren. „Yungblud macht das auch unglaublich gut“, zeigte sich Louis beeindruckt. „Der Junge aus Donny schlägt sich super! Ich denke, das ist extrem wichtig, und Veränderung beginnt an der Spitze. Es gibt so viele großartige Musiker, die regelrecht um eine gute Chance bitten.“

Als Beispiel nannte er Pop-Superstar Ed Sheeran. „Wie viele Hundert Shows hat er gespielt, bevor er es geschafft hat? Kleine Veranstaltungsorte spielen dabei eine enorm wichtige Rolle, und das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Genau dafür steht Away From Home“, erläuterte der 34-Jährige.

Louis möchte seine eigene Bekanntheit nutzen, um seinen Fans Musiker vorzustellen, die sie vielleicht noch nicht kennen. Außerdem kann er sich vorstellen, gemeinsam mit Yungblud eine neue Initiative zu starten, um aufstrebende Künstler weiter zu unterstützen. „Darüber haben wir in der Vergangenheit schon ein bisschen gemurmelt. Ich habe noch nicht direkt mit ihm darüber gesprochen, aber es ergibt absolut Sinn“, erklärte der Sänger.

Er habe Yungblud vor ein paar Jahren „kurz“ bei einer Preisverleihung getroffen. „Ich habe mich also noch nicht richtig mit ihm zusammengesetzt und unterhalten, aber ich habe großen Respekt vor ihm“, betonte Louis. „Er übernimmt gerade verdammt noch mal die ganze Welt, oder? Er läuft richtig gut.“