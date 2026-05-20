Musik ‚Together, Together‘-Tour: Harry Styles‘ Team will eingeschränkte Sicht im VIP-Bereich der ‚prüfen‘

Harry Styles - Amsterdam 2026 - Credit: Anthony Pham - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 18:00 Uhr

Das Team von Harry Styles erklärt, dass die Plätze mit eingeschränkter Sicht im Innenraum seiner Arenashows überprüft und angepasst werden, nachdem VIP-Fans sich darüber beschwert hatten, dass ein riesiger Laufsteg ihnen die Sicht auf die Bühne versperrte.

Das Team von Harry Styles hat versprochen, die Plätze mit eingeschränkter Sicht im Innenraum seiner Arenashows „sorgfältig“ neu zu bewerten und womöglich anzupassen.

Fans, die VIP-Preise für den Zugang zum Pit-Bereich bezahlt haben, überfluten derzeit die sozialen Medien mit Clips, die zeigen, wie ein drei Meter hoher Laufsteg ihnen die Sicht auf den Popstar versperrt. Was eigentlich ein „frei bewegliches Floor-Erlebnis“ schaffen sollte, sorgt stattdessen für Frust unter Konzertbesuchern, die sagen, sie könnten die Hauptbühne kaum sehen.

Ein Fan schrieb auf X aus der Johan Cruijff Arena in Amsterdam: „@Ticketmaster_NL @TicketmasterCS warum hat VIP Front GA eingeschränkte Sicht? Wir können nichts von der Hauptbühne sehen. Das ist totaler Betrug und falsche Werbung, besonders nach dem beschissenen Sicherheitschaos heute.“ Ein anderes Video war schlicht mit den Worten versehen: „VIP HAT 350 PFUND FÜR DIESE SICHT BEZAHLT.“

Das Team von Styles reagierte auf die Kritik mit einer Erklärung gegenüber ‚Variety‘ und erläuterte die Idee hinter dem Aufbau: „Das Floor-Konzept wurde entwickelt, um den Fans Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit zu geben, die Show aus verschiedenen Positionen zu erleben, anstatt auf einen festen Blickwinkel beschränkt zu sein. Dieses offene, frei bewegliche Floor-Erlebnis war schon immer ein wesentlicher Bestandteil von Harrys Liveshows.“

Allerdings räumte das Team ein, dass einige Bereiche nicht wie geplant funktionieren würden. Weiter hieß es: „Ein kleiner Teil der Bühne scheint in bestimmten Positionen im Innenraum eine eingeschränkte Sichtlinie zu haben. Diese Bereiche werden sorgfältig überprüft und, wo möglich, unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften angepasst.“

Die Beschwerden kommen nur wenige Wochen nachdem Harrys ehemaliger One Direction-Bandkollege Louis Tomlinson Schlagzeilen machte, weil er Fans mit eingeschränkter Sicht auf seiner eigenen Tour Rückerstattungen angeboten hatte. Während seiner Show in Bologna im April sagte Louis zum Publikum: „Ich will nur sagen, diese Tickets hinter den Screens, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Schreibt uns eine E-Mail, wir erstatten euch das Geld, wir sollten solche Tickets nicht verkaufen!“

Fans lobten ihn online für die Geste und bezeichneten sie als aufmerksam und großzügig. Seine Vorband ADMT stimmte dem gegenüber ‚ContactMusic.com‘ zu und sagte: „Ich finde, das zeigt Charakter, denn er hätte das nicht tun müssen. Und ich denke, das zeigt, dass man keinen Größenwahn hat … dass man sagt: Okay, ich kümmere mich aus eigener Tasche um euch, weil es das Richtige ist. Das sieht man heutzutage nicht oft.“

Harry Styles‘ ‚Together, Together‘-Tour wird heute Abend (20. Mai) in Amsterdam fortgesetzt.