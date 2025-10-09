Stars Louis Tomlinson schwebt auf Wolke sieben

Louis Tomlinson visits the SiriusXM - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2025, 11:00 Uhr

Louis Tomlinson spricht offen darüber, wie verliebt er in Zara McDermott ist.

Der 33-jährige Sänger hat sich über seine Beziehung mit der ehemaligen ‚Love Island‘-Darstellerin geäußert und zugegeben, dass sie eine große Inspiration für die Musik auf seinem kommenden Album ‚How Did I Get Here‘ war.

In Steven Bartletts Podcast ‚The Diary Of A CEO‘ sagte er: „Ich bin ein zutiefst romantischer Mensch. Als kreativer Mensch fällt es mir leicht, romantisch zu sein … Ich habe wirklich Schwierigkeiten, fiktionale Texte zu schreiben, das fällt mir wirklich schwer. Für mich muss ich das erlebt haben, es muss für mich real sein. Wenn ich mich also nicht so gut gefühlt hätte, wie gerade jetzt, wenn ich mich nicht so verliebt gefühlt hätte … dann hätte das Album wahrscheinlich einen etwas anderen Charakter.“

Der Sänger gab zu, dass die Beziehung zu seiner Freundin – die sich letztes Jahr von dem Fernseh- und Radiomoderator Sam Thompson getrennt hat – ihm ein „neues Gefühl von Glück, Sinn und Erfüllung“ gegeben hat. Er fügte hinzu: „Eine Sache, über die ich bei diesem Album nachgedacht habe, ist, dass ich einfach nur ein gutes Gefühl haben möchte. Ich weiß, das klingt wirklich klischeehaft und offensichtlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob meine anderen Songs das geschafft haben. Sie haben Gefühle ausgelöst, sie waren ehrlich, manchmal schmerzhaft, aber sie haben kein gutes Gefühl hinterlassen.“