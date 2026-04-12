Stars Lucy Liu: Falsche Krebsdiagnose führte zu unnötiger Operation

Lucy Liu - November 2025 - Avalon - Critics Choice Association Annual Celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2026, 11:51 Uhr

Der Schauspielerin wurde in den 90er-Jahren gesagt, sie habe Krebs. Nach einer OP stellte sich heraus, dass der Befund gutartig war.

Lucy Liu erhielt einst eine falsche Krebsdiagnose und unterzog sich daraufhin einer unnötigen Operation.

Die ‚Der Teufel trägt Prada 2‘-Darstellerin geriet in Panik, nachdem sie einen Knoten in ihrer Brust entdeckt hatte und ein Arzt „den Knoten ertastete und sagte, es sei Krebs“. In den 1990er-Jahren ließ Lucy keine weiteren Untersuchungen wie Ultraschall oder Mammografie durchführen. „Ich habe damals gar nicht so viel darüber nachgedacht“, enthüllte sie im Gespräch mit ‚People‘. „Aber es war beängstigend, denn zu dieser Zeit gab es viel weniger Informationen – wir hatten ja noch kein Internet.“

Die 57-Jährige verzichtete darauf, eine Zweitmeinung einzuholen, weil sie davon ausging, dass der Arzt die Diagnose korrekt gestellt hatte. „Obwohl mir eine Freundin geraten hatte, eine zweite Meinung einzuholen, dachte ich mir: ‚Was bringt das schon? Der Arzt weiß doch, wovon er spricht'“, erzählte sie. Lucy entschied sich sofort für eine Operation zur Entfernung des Knotens. Erst danach stellte sich heraus, dass dieser gutartig war.

Die ‚3 Engel für Charlie‘-Darstellerin bezeichnete diese Erfahrung als den „Beginn, zu verstehen, wie ich für mich selbst eintreten kann“, und konzentrierte sich darauf, daraus zu lernen und daran zu wachsen. „Ich blicke eigentlich nie zurück und bereue etwas. Ich schaue mir eine Situation an und wachse daran. Es gibt so viele Momente, in denen man sich selbst bestrafen könnte – aber ich finde nicht, dass man von dort aus starten sollte“, erklärte sie.

Heute ermutigt die Schauspielerin andere, Vorsorgeuntersuchungen zur Krebsfrüherkennung wahrzunehmen. „Obwohl uns technologisch so viel zur Verfügung steht, nutzen es viele Menschen nicht, weil sie nicht wissen wollen, ob etwas nicht stimmt, oder weil sie zu beschäftigt sind. Aber egal, wie beschäftigt man ist – es kann Leben retten“, betonte sie. Viel zu oft werde der Krebs zu spät entdeckt. „Und dann versucht man verzweifelt herauszufinden, welche Möglichkeiten man noch hat“, ergänzte der Hollywood-Star.