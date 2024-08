Live am 10. Oktober in Köln Lukas Podolski: Vorzeitiges Abschiedsspiel auf ProSieben zu sehen

Lukas Podolski im rot-weißen Trikot des 1. FC Köln. (eee/spot)

SpotOn News | 03.08.2024, 09:28 Uhr

Lukas Podolski möchte seinen Fans und seinem Heimatverein Köln mit einem Abschiedsspiel Danke sagen. Der Sender ProSieben überträgt die Partie im Oktober.

Lukas Podolski (39) möchte sich noch während seiner aktiven Fußballlaufbahn bei seinen Fans, Weggefährten und vor allem seinem Heimatverein, dem 1. FC Köln, bedanken. Am 10. Oktober wird der Fußballprofi mit einem besonderen Spiel geehrt, das ProSieben live überträgt. Laut Pressemitteilung des Senders wird die exklusive Partie mit dem Titel "Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess" im RheinEnergieSTADION in Köln stattfinden.

Diese Promis sind bei Poldis Abschiedsspiel

Neben Podolski werden weitere prominente Gäste zugegen sein, die in der Karriere des Weltmeisters von 2014 eine prägende Rolle gespielt haben, darunter die Trainer Joachim Löw (64) und Hansi Flick (59). Den Rasen betreten werden einige ehemalige Mannschaftskollegen vom 1. FC Köln, aber auch aktuelle Spieler aus dem FC-Kader. Hinzu kommen Fußballer aus Podolskis derzeitigem polnischen Verein Górnik Zabrze, wo sein Vertrag im Juni 2025 ausläuft.

Podolski sei es wichtig gewesen, eine Abschiedspartie in Köln zu geben, dort wo 1991 seine Fußballkarriere begonnen hat. "Die Region Köln als Stadt, der Verein, die Fans haben mir so viel gegeben und mich auch gepusht. Daher wollte ich einfach wieder zurückkommen und dieses Spiel machen. Um einfach Danke zu sagen", wird der Fußballer in der Mitteilung von ProSieben zitiert.

Tickets für die Partie ab 7. August erhältlich

Senderchef Hannes Hiller erklärt zudem: "Podolski und ProSieben. Das passt einfach. Mit dem 'Red Nose Day' haben wir 2018 gemeinsam in Köln einen Bolzplatz auf den Weg gebracht. Jetzt ist es ProSieben eine besondere Ehre, dieses letzte Spiel von Lukas Podolski live aus seinem Kölner Wohnzimmer zu zeigen."

Der allgemeine Ticketverkauf für das Abschiedsspiel startet am kommenden Mittwoch (7. August) um 20 Uhr auf www.fc-tickets.de. Weitere Informationen zum Rahmenprogramm folgen in den kommenden Wochen.