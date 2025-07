Stars Lupita Nyong’o setzt sich für die Gesundheit von Frauen weltweit ein

Lupita Nyong'o attends the 94th Annual Academy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin spricht offen über ihre Gebärmuttermyome und hofft auf eine Verbesserung der Behandlungsmethoden.

Lupita Nyong’o hat offenbart, dass bei ihr Gebärmuttermyome diagnostiziert wurden, nachdem sie „über ein Jahrzehnt lang still gelitten“ hatte. Die 42-jährige Schauspielerin erhielt die Diagnose bereits vor 11 Jahren. Nun hat sie sich entschieden, öffentlich darüber zu sprechen, um mehr Bewusstsein für Frauengesundheit zu schaffen. Zu einer Serie von Fotos auf Instagram schrieb sie: „Im März 2014 habe ich einen Oscar gewonnen. Im selben Jahr wurden bei mir Gebärmuttermyome festgestellt. 30 Myome. Ich ließ sie operativ entfernen. Ich fragte meine Ärztin, ob ich etwas tun könne, um ein Wiederauftreten zu verhindern. Sie sagte: ‚Kannst du nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder wachsen.'“

Lupita schreibt weiter, dass Myome im Uterus „von der Größe einer Erbse bis hin zu einer Melone reichen können“ und „starke Monatsblutungen, Anämie, Beckenschmerzen, häufiges Wasserlassen und Komplikationen in der Schwangerschaft verursachen“ können. In einem der Slides ihres Posts, den sie anlässlich des ‚Fibroid Awareness Month‘ teilte, wies die ‚The Wild Robot‘-Darstellerin darauf hin, dass manche Frauen „keinerlei Symptome“ hätten, andere hingegen „schwer beeinträchtigt“ seien. Lupita betonte außerdem, dass trotz der Häufigkeit dieser Erkrankung „so wenig darüber gesprochen“ werde – obwohl Myome acht von zehn Schwarzen Frauen und sieben von zehn weißen Frauen betreffen. Sie schrieb weiter: “Wenn wir in die Pubertät kommen, wird uns beigebracht, dass Schmerzen einfach zur Periode dazugehören und dass Schmerzen Teil des Frauseins sind. Ich fing an, privat über meine Erfahrung zu sprechen, und merkte: So viele Frauen erleben genau das gleiche. Wir kämpfen alleine mit etwas, das uns am meisten betrifft. Kein stilles Leiden mehr! Wir müssen aufhören, dieses massive Problem wie eine Reihe unglücklicher Zufälle zu behandeln. Wir müssen die Normalisierung weiblicher Schmerzen ablehnen. Ich stelle mir eine Zukunft vor mit frühzeitiger Aufklärung für Teenager, besseren Screening-Methoden, intensiver Präventionsforschung und weniger invasiven Behandlungsmöglichkeiten für Uterusmyome. Lasst uns Frauengesundheit ernst nehmen und diese chronische Erkrankung endlich umfassend erforschen.“