Stars Luxuriöser As Ever-Launch: Meghan Markles glamouröses Image ‚löst Sicherheitsbedenken aus‘

Meghan Markle, Duchess of Sussex - 2026 Sundance Film Festival - "Cookie Queens" Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.05.2026, 12:20 Uhr

Die Frau von Prinz Harry trug bei der Promotion ihrer Lifestyle-Marke wertvollen Schmuck.

Herzogin Meghan steht Berichten zufolge im Mittelpunkt von Sicherheitsbedenken, nachdem sie bei der Promotion ihrer Lifestyle-Marke As Ever Schmuck und Designerkleidung im Wert von mehreren zehntausend Euro getragen haben soll.

Die 44-Jährige war kürzlich in einer aufwendig produzierten Instagram-Kampagne zu sehen, in der Produkte wie Marmeladen, Kerzen, Tee, Honig und Schokolade präsentiert wurden. Dabei trug sie verschiedene lässige, kalifornisch inspirierte Outfits, kombiniert mit luxuriösem Schmuck und Designer-Mode. Ein Sicherheitsberater mit Erfahrung im Schutz von Prominenten erklärte gegenüber ‚RadarOnline.com‘: „Wenn jemand mit Meghans weltweitem Bekanntheitsgrad wiederholt extrem teuren Schmuck, Uhren und Luxusartikel in sozialen Medien und Werbekampagnen zeigt, entstehen zwangsläufig Diskussionen darüber, ob das die persönliche Gefährdung erhöht.“

Personen des öffentlichen Lebens seien ohnehin Ziel obsessiver Aufmerksamkeit. Sichtbarer Reichtum könne diese Sorgen verstärken. „Es gibt Bedenken, dass Meghans sorgfältig aufgebautes Image zunehmend Exklusivität, Glamour und Wohlstand betont – auf eine Weise, die automatisch die falschen Leute anzieht“, fügte der Berater hinzu. „Manche glauben, dass sie sich unbeabsichtigt selbst zur Zielscheibe für Entführungen oder Raubüberfälle macht, indem sie bei nahezu jedem öffentlichen Auftritt wertvollen Schmuck trägt.“

Berichten zufolge zeigte Meghans glamouröse Kampagne Kleidung und Accessoires im Gesamtwert von fast 110.000 Dollar. Das löste Diskussionen über den Kontrast zwischen der eher zurückhaltenden „Stealth Wealth“-Ästhetik der Marke und dem außergewöhnlichen Wert der getragenen Stücke aus. Die Aufmerksamkeit verlagerte sich schnell von den eigentlichen Produkten auf Meghans Schmucksammlung – darunter Diamantketten, Cartier-Schmuckstücke und Designer-Outfits, die sie während der Kampagne präsentierte.

In einer Szene trug Meghan eine 406 Dollar teure „Upper Village“-Jeans der kalifornischen Designerin Tracy James, während sie in einer Speisekammer voller As Ever-Produkte stand. Eine weitere Aufnahme zeigte sie mit zurückgesteckten Haaren und Perlenohrringen beim Essen von Himbeeren. Später war Meghan in einem weißen Kleid und einer blauen Strickjacke zu sehen, kombiniert mit ihrem Cartier Love-Armband, dessen Wert auf rund 9.482 Dollar geschätzt wird, sowie einer Cartier Tank Française Uhr im angeblichen Wert von 23.940 Dollar. Außerdem trug sie mehrere bekannte Schmuckstücke erneut, darunter eine diamantene Tennis-Halskette von Logan Holloway, die mehr als 63.000 Dollar kosten soll, sowie ein maßgeschneidertes Kleid von Oscar de la Renta.