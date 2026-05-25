Stars Prinz Harry: Mögliches Wiedersehen mit König Charles auf Balmoral diesen Sommer

Prince Harry - King Charles coronation - London 2023 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.05.2026, 12:05 Uhr

Berichten zufolge könnte es im Sommer zu einem persönlichen Treffen zwischen Prinz Harry und König Charles kommen.

Prinz Harry könnte Berichten zufolge diesen Sommer in Balmoral wieder mit König Charles zusammentreffen.

Der 41-jährige Royal hat seinen Vater laut Berichten in diesem Jahr bislang nicht persönlich gesehen. Allerdings verdichten sich die Gerüchte, dass er vor den Invictus Games 2027 in Birmingham nach Großbritannien zurückkehren könnte. Die Invictus Games – gegründet von Harry im Jahr 2014 für verwundete und verletzte Kriegsveteranen – sollen diesen Sommer eine Veranstaltung zum einjährigen Countdown abhalten. Das könnte Harry die Möglichkeit geben, Charles abseits der Öffentlichkeit zu treffen.

Jüngste Treffen zwischen Vater und Sohn sollen im Clarence House in London stattgefunden haben. Die Royal-Expertin Ingrid Seward deutete nun jedoch an, dass Balmoral Castle in Schottland einen diskreteren Rahmen bieten könnte – insbesondere, falls Harrys Ehefrau Meghan Markle und seine Kinder Archie (7) und Lilibet (4) ihn nach Großbritannien begleiten. „Der einzige Ort, an dem sie sich meiner Meinung nach wirklich treffen könnten – wenn der König seine Enkel kennenlernen oder zumindest sehen möchte –, ist Balmoral“, sagte Seward gegenüber der Zeitung ‚Mirror‘. „Das ist die einzige Zeit, in der der König Zeit hat, und die Sussexes könnten dort untergebracht werden, weil es auf dem Anwesen viele Cottages gibt.“

Seward fügte hinzu, dass Balmoral auch Sorgen rund um die Sicherheit entschärfen könnte, die Harry in Interviews und Gerichtsverfahren bezüglich seiner Sicherheitsvorkehrungen im Vereinigten Königreich wiederholt angesprochen hatte. „Es gäbe dort auch nicht das ganze Drama rund um die Sicherheit, denn wenn Harry und seine Familie in einer königlichen Residenz wohnen, erhalten sie vollständigen Schutz.“ Harry ist in den vergangenen Jahren häufig allein nach Großbritannien zurückgekehrt und erklärte öffentlich, dass er das Land derzeit ohne vollständigen Polizeischutz nicht für sicher genug für Meghan und ihre gemeinsamen Kinder halte.