Stars Macaulay Culkin: Dieses Wort nutzt er bei seinen Kindern ganz bewusst

Macaulay Culkin at Hollywood Walk of Fame star ceremony in Los Angeles - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 18:00 Uhr

Macaulay Culkin betont, wie wichtig ihm das Wort „stolz“ geworden ist – gerade, weil er es als Kind kaum gehört hat.

Der Schauspieler hat mit Brenda Song zwei Söhne, Dakota und Carson, und erzählte in der YouTube-Show ‚Mythical Kitchen‘, dass er diesen Begriff gezielt in den Familienalltag einbaut.

„Es gibt ein Wort, das ich oft benutze, weil ich es selbst kaum gehört habe, und das ist ’stolz'“, sagte Culkin. Er schilderte eine Situation mit seinem Sohn bei einem Vorspiel: „Er sah das Publikum, fror ein, weinte und rannte von der Bühne. Ich habe ihn hochgenommen, und das Erste, was ich sagte, war: ‚Ich bin so stolz auf dich. Du warst so mutig.'“

Culkin hat wiederholt über seine schwierige Beziehung zu seinem Vater Kit Culkin gesprochen. Er erklärte nun, er empfinde Stolz darüber, ein stabiles Umfeld geschaffen zu haben. Seine Partnerin Brenda lobte er ausdrücklich: „Brenda ist so eine gute Mutter, und sie bringt mich dazu, ein besserer Vater zu sein.“

Über seinen Vater äußerte er sich weiterhin distanziert. Er sagte, er habe seit „über 30 Jahren“ keinen Kontakt und wolle nicht, dass „alte Sünden“ auf seine Kinder übergehen. In einem früheren Interview erklärte er sogar, sein Vater werde „wahrscheinlich allein sterben“, und kommentierte dazu: „Das ist, was er verdient.“