Musik Machine Gun Kelly ist verblüfft, dass Bob Dylan nach Zusammenarbeit ‚weiß, wer ich bin‘

Machine Gun Kelly at the American Music Awards - Avalon - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2025, 14:00 Uhr

Der Musiker hat selbst keine Ahnung, wie es dazu kam, dass er mit seinem Musik-Idol Bob Dylan zusammenarbeiten durfte.

Machine Gun Kelly gibt zu, dass er immer noch verblüfft ist, dass Bob Dylan überhaupt seinen Namen kennt, nachdem er mit der Musiklegende zusammengearbeitet hat.

Der US-Rocker hat das Gefühl, dass der 84-Jährige Teil eines „riesigen kosmischen Witzes“ ist, nachdem dieser zugestimmt hatte, den Trailer zu MGKs neuem Album ‚Lost Americana‘ zu sprechen. In der US-Show ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ verriet er über die Zusammenarbeit mit dem ‚Like a Rolling Stone‘-Sänger: „Um ehrlich zu sein, will ich unsere Freundschaft nicht kaputtmachen. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie er überhaupt weiß, wer ich bin.“

Der 35-Jährige räumte ein: „Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich das Falsche sage, alles ruiniere. Also halte ich lieber den Mund und nehme einfach alles an, was Bob Dylan mir entgegenwirft.“

Im Februar hatte Dylan ein Video von MGK, der eigentlich Colson Baker heißt, auf seinem Instagram-Profil geteilt. „Da ist irgendwas im Gange da oben bei den Sternen – irgendwie passieren einfach dauernd gute Dinge“, zeigte sich der ‚Bad Things‘-Interpret ungläubig. „Ich weiß nicht, wie das immer wieder passiert.“ Über sein Musik-Ikol fügte MGK hinzu: „Und dann kommt Bob Dylan, der Meister darin, allen äußeren Lärm auszublenden und nur auf das zu hören, was in einem selbst ist… Ich hab das Gefühl, er ist Teil eines riesigen kosmischen Witzes.“

In dem Clip sagte Dylan über das Album: „Es ist eine klangliche Landkarte vergessener Orte, eine Hommage an den Geist der Neuerfindung und eine Suche nach dem wahren Wesen amerikanischer Freiheit. Vom Leuchten der Neon-Diners bis zum Dröhnen der Motorräder – das ist Musik, die die Schönheit der Zwischenräume feiert. Wo die Vergangenheit neu gedacht und die Zukunft nach eigenen Regeln gestaltet wird.“ ‚Lost Americana‘ erscheint am Freitag (8. August).