Stars Machine Gun Kelly: Wegen Tochter aufgehört mit Drogen

Bang Showbiz | 20.08.2024, 16:00 Uhr

Machine Gun Kelly beschloss, mit den Drogen aufzuhören, nachdem seine Tochter ihn mit seinem Drogenmissbrauch konfrontiert hatte.

Der 34-jährige Musiker ist seit August letzten Jahres clean und hat nun verraten, dass seine 15-jährige Tochter Casie – die er mit seiner Ex Emma Cannon hat – ichn auf den Weg zur Nüchternheit brachte, als sie etwa 11 oder 12 Jahre alt war.

Im Podcast ‚Million Dollaz Worth of Game‘ sagte er: „Es fing damit an, dass meine Tochter sagte: ‚Papa, du weißt, dass ich merke, wann du high bist.‘ Es brach mir das Herz. Es war die ultimative Enttäuschung.“ Der ‚Lonely Road‘-Sänger gab auch zu, dass er danach eine Weile brauchte, um die notwendigen Veränderungen in seinem Leben vorzunehmen, als er sich in Richtung Nüchternheit bewegte. Er merkte an, dass die Drogen ihn „offensichtlich in einem Schraubstock-Griff“ hatten. Er erinnerte sich an sein Gespräch mit Casie und beschrieb es als Weckruf. Er fügte hinzu: „Das war der erste Schritt für mich. Als Vater und als Mann, um der Vater zu sein, den ich mir von meinem Vater gewünscht hätte, muss ich diesen Generationenfluch für mein Kind brechen.“

Kelly, der mit Filmstar Megan Fox verlobt ist, enthüllte kürzlich, dass er seit fast 12 Monaten keinen Alkohol mehr getrunken habe. Während eines Auftritts im ‚Dumb Blonde‘-Podcast teilte er mit: „Ich bin von allem völlig nüchtern. Ich trinke nicht mehr. Ich habe seit letztem August nichts mehr getrunken.“ Kelly verbrachte nach seiner Europatournee im Jahr 2023 außerdem Zeit in einer Reha. Der Rapper erklärte: „Ich habe es niemandem außer den Leuten erzählt, die mir am nächsten stehen. Das war das erste Mal, dass ich in einer Entzugsklinik war. Sie haben mir einfach so viele Möglichkeiten gegeben, dem Körper Gutes zu tun und mir gezeigt, woher diese Wut kommt, und Methoden, um sie zu beherrschen.“