Stars Madonna: Klage von ihren Fans

Madonna - THE CELEBRATION TOUR - LiveNation BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2024, 11:52 Uhr

Die Queen of Pop hat ihre Anhängerschaft mit ihrer extremem Unpünktlichkeit verärgert.

Madonna wird von einigen Fans wegen ihrer Unpünktlichkeit verklagt.

Die ‚Frozen‘-Interpretin ist berüchtigt dafür, bei ihren Konzerten meist erst lange nach der offiziell angekündigten Anfangszeit die Bühne zu betreten. Die Fans Michael Fellows und Jonathan Hadden waren deshalb jetzt offenbar so genervt, dass sie bei einem US-amerikanischen Gericht Klage gegen die Queen of Pop einreichten. Mit ihrer Beschwerde wollen sie sich laut den Gerichtsdokumenten für „sich selbst und andere in einer ähnlichen Situation“ einsetzen. Vorausgegangen war dem Vorfall eine stundenlange Wartezeit vor Madonnas Auftritt im New Yorker ‚Barclays Center‘ am 13. Dezember.

In den Unterlagen, die unter anderem ‚RadarOnline‘ vorliegen, beklagen Fellows und Hadden fälschliche Werbung durch Madonna und das Konzertunternehmen ‚Live Nation‘. Angeblich habe man sie „dazu verleitet“, Tickets für einen Auftritt zu kaufen, der letztendlich ganz anders stattgefunden habe als angekündigt. Die lange Wartezeit habe dazu geführt, dass das Konzert viel später als erwartet geendet habe, weshalb sich die Besucher „eingeschränktem öffentlichen Nahverkehr, wenigen Mitfahrgelegenheiten und erhöhten Transportkosten“ ausgesetzt sahen. Der wenige Schlaf in der darauffolgenden Nacht habe es ihnen darüber hinaus erschwert, „am nächsten Tag früh für die Arbeit aufzustehen und/oder sich um ihre Familien zu kümmern.“ Schon seit langem beschweren sich Madonna-Fans regelmäßig über die Unpünktlichkeit ihres Idols. Dass Fellows und Hadden mit ihrer Klage Erfolg haben werden, ist allerdings zu bezweifeln.