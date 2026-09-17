Musik Madonna tritt erstmals seit 23 Jahren bei den MTV VMAs auf

Madonna - June 2026 - Getty Images - Times Square Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2026, 11:00 Uhr

Madonna wird die MTV VMAs Ende dieses Monats eröffnen und tritt damit erstmals seit 23 Jahren wieder bei der Preisverleihung auf.

Madonna wird erstmals seit 23 Jahren wieder bei den MTV Video Music Awards (VMAs) auftreten.

Die „Queen of Pop“ wird die Show Ende des Monats in Los Angeles eröffnen. Die 68-Jährige ist bei der diesjährigen Verleihung mit elf Nominierungen vertreten. Ihr Auftritt wird zugleich ihr erster bei den VMAs seit 2003 sein, als sie während der Show Britney Spears und Christina Aguilera berühmt-berüchtigt küsste. Madonna blickt auf eine lange Geschichte mit den VMAs zurück. Insgesamt gewann sie 19 Auszeichnungen. Ihr Auftritt mit ‚Like a Virgin‘ bei der ersten Verleihung im Jahr 1984 gilt zudem als wegweisender Moment der Popkulturgeschichte.

Die VMAs 2026 finden am 27. September statt und werden von Snoop Dogg moderiert. Erstmals seit 2017 wird die Preisverleihung wieder in Los Angeles ausgetragen. Madonnas Auftritt folgt auf die Veröffentlichung ihres gefeierten Albums ‚Confessions II‘ im Juli. Der Erfolg der Platte habe sie „dankbar und überrascht“ zurückgelassen.

Nachdem das Album an die Spitze der US-Billboard-Charts gestiegen war, schrieb die Sängerin auf Instagram: „Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar und überrascht ich über die unglaubliche Aufnahme von ‚Confessions on a Dance Floor‘ bin! Danke an alle, die daran beteiligt waren und dabei geholfen haben, diesen Traum wahr werden zu lassen. Ganz besonders an meine Fans.“ Die Unterstützung und die positive Resonanz seien unglaublich gewesen, erklärte Madonna. Sie müsse sich noch immer kneifen, um zu glauben, dass das Album weltweit auf Platz eins stehe.

Schon davor hatte die Musik-Ikone enthüllt, dass sie mit dem Charterfolg nicht gerechnet habe. Das sei bereits bei dem dazugehörigen Album ‚Confessions on a Dance Floor‘ aus dem Jahr 2005 der Fall gewesen. In einer BBC-Sondersendung mit Graham Norton erklärte sie: „Ich habe keine Erwartungen. Ich mache das schon sehr lange.“ Sie hoffe einfach immer auf das Beste und bereite sich auf das Schlimmste vor. „Ich freue mich darauf, dass die Menschen das gesamte Album hören, weil es eine komplette Geschichte ist. Es ist eine ganze Reise“, sagte die ‚Vogue‘-Interpretin.