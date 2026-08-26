Film Snoop-Dogg-Biopic: Camron Jones übernimmt Rolle von Tupac Shakur

Camron Jones at the The Tomorrow War premiere - Getty - June 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 14:00 Uhr

Der 'Panic'-Darsteller schlüpft im kommenden Snoop-Dogg-Biopic in die Rolle von Tupac Shakur.

Camron Jones wird Tupac Shakur im kommenden Snoop-Dogg-Biopic spielen.

Der aufstrebende Schauspieler ist vor allem für seine Rolle in Amazons Young-Adult-Drama ‚Panic‘ bekannt und stößt nun zum Cast des Films von Universal Pictures. Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, wird Jones den ikonischen Rapper 2Pac verkörpern. Snoop Dogg und Shakur waren bei Death Row Records unter Vertrag und arbeiteten unter anderem bei ‚2 of Amerikaz Most Wanted‘ zusammen. Ihre Freundschaft wurde jedoch belastet, als Tupac seinen Kollegen aufforderte, sich im berüchtigten Konflikt zwischen der West- und der East-Coast-Hip-Hop-Szene für eine Seite zu entscheiden.

Unterdessen steht auch die Besetzung von Snoop Doggs Mutter Beverly Tate fest: Lauren London übernimmt die Rolle. Die 41-jährige Schauspielerin ist unter anderem aus ‚You People‘, ‚Without Remorse‘ und ‚Games People Play‘ bekannt und hatte bereits früher mit Snoop zusammengearbeitet, unter anderem bei Musikvideos Anfang der 2000er-Jahre. London war mit der Hip-Hop-Ikone Nipsey Hussle verheiratet. Nach dessen Ermordung im Jahr 2019 ehrte sie gemeinsam mit Snoop sein Andenken.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Jonathan Daviss, der vor allem als Pope Heyward aus der Netflix-Serie ‚Outer Banks‘ bekannt ist, Snoop Dogg selbst spielen wird. Produziert wird der Film von Snoop, Brian Grazer und Sara Ramaker, der Präsidentin von Death Row Pictures. Das Biopic erzählt von Snoops Aufstieg aus bescheidenen Verhältnissen in Long Beach, Kalifornien, bis an die Spitze der Rap-Branche. Auf seinem Weg zum Ruhm schloss er sich in den 90er-Jahren Death Row Records an und arbeitete dort mit Rap-Legenden wie Dr. Dre, der im Film von Myles Bullock gespielt wird.

Snoop veröffentlichte im November 1993 sein Debütalbum ‚Doggystyle‘ und gehört inzwischen zu den meistverkauften Rap-Künstlern aller Zeiten. Der ‚What’s My Name?‘-Interpret war auch in anderen Bereichen erfolgreich, darunter mit Rollen in Filmen wie ‚Half Baked‘ und ‚Training Day‘ sowie mit seinem eigenen Kochbuch. Das Filmprojekt befindet sich bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung. Snoop wurde 2022 als Produzent angekündigt und erklärte damals, er habe lange auf den richtigen Regisseur, den perfekten Autor und das passende Filmstudio gewartet.