Musik Madonna und ihre Tochter heilten ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Song

Madonna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2026, 11:00 Uhr

Madonna und ihre Tochter heilten ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Song.

Madonna hat einen Song mit ihrer ältesten Tochter Lourdes Leon geschrieben, um ihre Beziehung zueinander zu stärken und alte Wunden zu heilen.

Die 67-jährige Pop-Ikone arbeitet derzeit an ihrem neuen Album ‚Confessions on a Dance Floor: Part II‘. Ein besonderer Titel entstand gemeinsam mit ihrer Tochter, die unter dem Namen Lola bekannt ist. Für Madonna war die Zusammenarbeit ein bedeutender Wendepunkt. Im Interview mit dem Magazin ‚Interview‘ erklärte sie: „Es fällt mir schwer, einen Song über nichts zu schreiben. Ich muss eine Geschichte erzählen.“ Zunächst habe sie sich in ihren neuen Liedern mit familiären Traumata beschäftigt, bevor sich die Musik zunehmend in Richtung Dance entwickelte. Besonders prägend sei die Zusammenarbeit mit ihrer Tochter gewesen: „Sie kam auf mich zu und fragte, ob wir gemeinsam einen Song schreiben könnten, um unsere Beziehung zu heilen.“ Madonna bezeichnete diesen Moment als äußerst wichtig: „Das war ein wirklich bedeutender Augenblick. Er hat die Idee gefestigt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für dieses Album gekommen ist.“

Die Sängerin erklärte, dass sich in ihrem Leben zuletzt viele einschneidende Ereignisse überschlagen hätten: „Meine Stiefmutter starb, mein Bruder war krank, mein Bruder starb, meine Tochter kam auf mich zu … Verstehst du, was ich meine?“ Dadurch habe sie erkannt, dass das Album wie das Drehbuch eines Films funktioniere: „Es beginnt mit dem Tod und endet mit dem Tod, aber dazwischen liegt so viel Leben.“

Madonna wollte auf dem neuen Album außerdem die Bedeutung von Clubs und Tanzflächen hervorheben, weil diese ihr selbst in schwierigen Zeiten geholfen hätten: „Sie haben mich immer gerettet.“ Sie verriet, dass ein unveröffentlichter Song den Titel ‚What Will Save Me‘ trägt. „Wir sprachen darüber, wie es sich anfühlt, Außenseiter zu sein, und darüber, dass Clubnächte und das Tanzen einem das Gefühl geben, Teil einer Gemeinschaft zu sein.“ Ihre Botschaft sei einfach: „Wenn du traurig bist, wenn du das Gefühl hast zu versagen oder nichts richtig zu machen – geh tanzen. Das wird dich retten.“

Vor Beginn der Arbeiten hörte Madonna ihr Erfolgsalbum ‚Confessions on a Dance Floor‘ aus dem Jahr 2005 erneut an. Sie erklärte: „Natürlich habe ich es noch einmal gehört. Wir sagten uns: Dieses Album muss genauso gut oder sogar besser werden.“ Dabei vertraute sie erneut auf die Zusammenarbeit mit Produzent Stuart Price: „Bei Stuart und mir läuft vieles ganz intuitiv. Wir finden einfach denselben Kanal.“