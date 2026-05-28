Musik Linda Perry fordert Madonna auf, ‚aufzuwachen‘ und keinen Trends mehr hinterherzulaufen

Linda Perry - MusiCares Person of the Year Honoring Mariah Carey 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 14:00 Uhr

Linda Perry fordert Madonna auf, 'aufzuwachen' und keinen Trends mehr hinterherzulaufen.

Linda Perry hat Madonna eine deutliche Botschaft mitgegeben und behauptet, die Pop-Ikone habe ihren Biss verloren, weil sie Trends hinterherlaufe, statt sie selbst zu setzen.

Im Gespräch mit ‚Consequence‘ verriet die 61-jährige Songwriterin, dass sie schon lange mit der „Queen of Pop“ zusammenarbeiten wolle. Sie sagte: „Diejenige, die mir immer wie ein Dorn im Auge ist, weil ich selbst nicht weiß, warum ich das unbedingt machen will, ist Madonna. Sie hat mich schon so oft abgelehnt.“

Die Frontfrau von 4 Non Blondes, die Hits wie ‚Beautiful‘ von Christina Aguilera, ‚What You Waiting For?‘ von Gwen Stefani und ‚Get the Party Started‘ von Pink geschrieben hat, erklärte, Madonnas aktuelle kreative Entscheidungen wirkten eher reaktiv als wegweisend. Sie fügte hinzu: „Wenn Madonna bereit ist, sich zurückzuziehen, sollte sie dieses Album mit mir machen, denn ich würde ein großartiges Album mit ihr produzieren. Denn im Moment ist eines der größten Probleme, die ich mit Madonna habe … dass ich finde, sie ist mittlerweile eine Mitläuferin. Sie folgt Trends. Sie versucht, mit Charli XCX und all dem mitzuhalten.“

Mit ihrer Kritik hielt Linda nicht zurück und sagte weiter: „Alles an ihr wirkt auf mich schwach und nicht kraftvoll.“ Anschließend scherzte Linda, sie würde Madonna gern „ins Studio holen, ihr ein paarmal ins Gesicht klatschen und sagen: ‚Wach auf, finde zurück zu der Madonna, die du bist und für die du stehst.'“ Sie meinte außerdem, die ‚Like a Virgin‘-Interpretin (67) solle sich „auf die Kraft ihrer Stimme konzentrieren“ und auf „Autotune und Effekte“ verzichten. Linda schlug sogar vor, gemeinsam ein akustisches Album aufzunehmen.