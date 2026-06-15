Musik Madonna-Song ‚Bizarre‘ mitten in einem Rave geleakt

Madonna - September 2025 - Getty Images - Paris Fashion Week BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 18:00 Uhr

Madonna-Song 'Bizarre' mitten in einem Rave geleakt: Martin Garrix präsentiert unveröffentlichte Zusammenarbeit in New York.

Martin Garrix versetzte Clubbesucher in New York am Samstagabend (13. Juni) in Begeisterung, als er während seines Auftritts im Barclays Center einen bislang unveröffentlichten Song von Madonna spielte.

Wenige Stunden später legte er den Titel erneut bei einer Aftershow-Party im Marquee Club auf. Fans erkannten sofort die markante Stimme der Queen of Pop im Refrain des Songs, in dem die Zeile „Who knew love can be so bizarre?“ („Wer hätte gedacht, dass Liebe so bizarr sein kann?“) zu hören sein soll.

Laut ‚EDM House Network‘ bestätigte Garrix während seines Sets im Marquee schließlich, dass es sich tatsächlich um eine gemeinsame Produktion mit Madonna handelt. Später bekräftigte er dies in den sozialen Medien. Der Song ‚Bizarre‘ soll Titel Nummer 10 auf Madonnas kommendem Album ‚Confessions II‘ sein, dem Nachfolger ihres Erfolgsalbums ‚Confessions on a Dance Floor‘ aus dem Jahr 2005. Die Veröffentlichung ist für den 3. Juli geplant.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Madonna für eine seltene 50-minütige Fernsehsendung zur BBC zurückkehrt. Die Sendung mit dem Titel ‚Madonna + Graham‘ wird von Graham Norton moderiert und soll einen persönlichen Einblick in Madonnas vier Jahrzehnte umfassende Karriere bieten. Themen sind unter anderem ihre frühen Jahre in New York, ihre Verbindung zum Vereinigten Königreichs sowie die Entstehung von ‚Confessions II‘. Aufgezeichnet wurde die Sendung im legendären KOKO in Camden – jenem Veranstaltungsort, an dem Madonna 1983 erstmals in Großbritannien auftrat. Die BBC bezeichnet das Format als ein „Fernsehereignis, das man nicht verpassen sollte“.

Norton erklärte, es sei „unglaublich besonders“ gewesen, Madonna genau an dem Ort zu interviewen, an dem ihre britische Karriere begann. Zudem lobte er ihre Fähigkeit, Menschen auch nach Jahrzehnten noch zum Tanzen zu bringen. Ebenfalls auftreten wird ihr langjähriger Produzent Stuart Price, der an beiden ‚Confessions‘-Alben beteiligt war. BBC-Manager Jonathan Rothery bezeichnete das Projekt als eine „Selbstverständlichkeit“, da die Gelegenheit, Madonna in einem ausführlichen Gespräch zu erleben, zu gut gewesen sei, um sie nicht wahrzunehmen. Das Special wird eine Woche vor der Veröffentlichung von ‚Confessions II‘ ausgestrahlt.