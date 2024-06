Film Madonna: Wiederaufnahme der Arbeit an ihrem Biopic

Madonna - Live in Rio - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2024, 13:00 Uhr

Madonna soll die Arbeit an ihrem Biopic erneut aufgenommen haben.

Die Queen of Pop hatte die Pläne für den Film im vergangenen Jahr auf Eis gelegt, als sie sich auf ihre „Celebration“-Tournee begab, um vier Jahrzehnte in der Musik zu feiern.

Und jetzt hat die Künstlerin das neue Projekt jedoch wiederbelebt, wobei sie hofft, das Drehbuch in diesem Sommer zusammen mit Universal Pictures fertigstellen zu können. ‚Ozark‘-Schauspielerin Julia Garner soll weiterhin die Rolle der ‚Vogue‘-Hitmacherin spielen und hat im letzten Jahr heimlich Gesangs- und Tanzunterricht genommen, um sich auf die Rolle vorzubereiten. Madonna soll der Meinung sein, dass der Erfolg der Musikbiografien ‚Bohemian Rhapsody‘ und ‚Rocketman‘, die von Freddie Mercury bzw. Sir Elton John handeln, heißt, dass auch ihr Film bei den Fans gut ankommen könnte. Ein Insider aus Hollywood erzählte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Madonna hat ihre Tournee gerade erst beendet, aber in Gedanken geht es schon weiter mit dem nächsten Projekt und mit der Erfüllung ihres Traums, das Biopic realisieren zu können. Julia ist immer noch ihre Hauptdarstellerin und sie sind im vergangenen Jahr miteinander in Kontakt geblieben und haben Ideen besprochen. Sie haben sich vorgenommen, etwas Magisches zu kreieren.” Der Insider fügte hinzu: „Madonna findet, dass Queens ‚Bohemian Rhapsody‘ und Elton Johns ‚Rocketman‘-Biopics ihr den Weg ebneten. Sie möchte diesen Film einzigartiger und dramatischer machen als die anderen.” Die 65-jährige Madonna plane zudem, bei dem Film die Regie zu übernehmen und ihn zu produzieren, weil der Star die Kontrolle über ihre eigene Geschichte haben will.