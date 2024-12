Sorge an Weihnachten Märtha Louise erklärt: Deshalb fehlten sie und Durek beim Gottesdienst

Märtha Louise und Durek Verrett heirateten im August 2024. (ncz/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 11:33 Uhr

Märtha Louise von Norwegen und ihr Ehemann fehlten beim traditionellen Weihnachtsgottesdienst der Königsfamilie. Was dahinter steckt, erklärte sie in einem Statement.

Die norwegische Königsfamilie besucht an Weihnachten traditionell den Gottesdienst in der Holmenkollen-Kapelle in Oslo. Auffallend abwesend waren dabei dieses Jahr Märtha Louise von Norwegen (53) und ihr Ehemann Durek Verrett (50). Weil die Tochter des norwegischen Königspaares weiß, wie gerne die Presse über sie berichtet, wollte sie ihr diesmal zuvorkommen. In einem Statement auf Instagram erklärte sie, warum sie und ihr Ehemann nicht an der Messe teilnehmen konnten.

"Durek ist im Krankenhaus zur Dialyse, die er dreimal pro Woche machen muss, und heute ist einer dieser Tage", erklärte sie und teilte mehrere weihnachtliche Pärchen- und Familienbilder. Ihr Ehemann ist seit mehreren Jahren nierenkrank, hat bereits ein Spenderorgan seiner Schwester erhalten. Doch dieses versagt langsam, sodass er regelmäßig zur Dialyse muss.

"Wären dabei gewesen, wenn wir gekonnt hätten"

Aber auch Märtha Louise selbst sei krank und könne deshalb nicht beim Gottesdienst dabei sein. "Es ist traurig, dass wir uns rechtfertigen müssen, warum wir nicht in der Kirche sind, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, es gäbe Zwietracht in der Familie, was nicht der Fall ist. Wir lieben uns immer noch. Zum Glück", schrieb sie weiter. "Wir wären dabei gewesen, wenn wir gekonnt hätten. Aber dieses Jahr hat es nicht geklappt. Fröhliche Weihnachten!"

Märtha Louise und Durek Verrett, ein US-amerikanischer "Schamane", sind seit 2018 ein Paar. Die beiden verlobten sich im Juni 2022 und gaben sich im August 2024 das Jawort.

Königsfamilie gemeinsam in der Kirche

Auf dem offiziellen Instagram-Account der norwegischen Königsfamilie teilte der Palast mehrere Fotos des Gottesdiensts. Vor Ort waren unter anderem König Harald V. (87) und Königin Sonja (87), Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) sowie ihre Kinder, Prinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (19).