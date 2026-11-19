Film Maika Monroe möchte wieder eine Bösewichtin spielen

Maika Monroe - Avalon - 2024 - 15th Governers Award BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 14:00 Uhr

Maika Monroe hat verraten, dass sie nach 'Victorian Psycho' liebend gerne erneut eine böse Figur spielen würde.

Maika Monroe hat Lust darauf, erneut eine Bösewichtin zu verkörpern.

Nach ihrer Hauptrolle im Horror-Thriller ‚Victorian Psycho‘ würde die Schauspielerin gerne wieder in eine ähnlich düstere Figur schlüpfen. In dem Film spielt sie Winifred Notty, eine exzentrische junge Gouvernante. Die Arbeit an der Rolle habe ihr viel Vergnügen bereitet, verriet Monroe im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘: „Ich würde es liebend gerne wieder machen. Es macht mir wirklich Spaß. Ich mag es, auf der anderen Seite zu stehen.“

Monroe liebte es, in die bösartige Rolle zu schlüpfen: „Es ist einfach das Beste, die Mörderin zu sein. Also wirklich!“ Zwar sei die 33-Jährige zunächst „nervös“ gewesen, die Rolle zu übernehmen, letztlich habe sie die Erfahrung jedoch sehr genossen. Für ‚Victorian Psycho‘ arbeitete die Darstellerin erstmals in ihrer Karriere mit einem Dialektcoach zusammen. Das habe ihr geholfen, sich noch intensiver auf die Rolle vorzubereiten. „Ich kannte dieses Drehbuch von vorne bis hinten. Es war mir so sehr ins Gehirn und in den Körper übergegangen. So etwas hatte ich vorher noch nie erlebt“, plauderte Monroe aus.

Auch die von Regisseur Zach geschaffene Welt habe dazu beigetragen, Winifred zum Leben zu erwecken. „Die Kostüme, die Zähne, der Akzent, die Perücke – all diese Dinge haben mir wirklich dabei geholfen, vollständig aus mir selbst herauszutreten und in ihre Rolle zu schlüpfen“, schilderte Monroe.

An ihrer Seite sind in dem Film Thomasin McKenzie, Ruth Wilson, Jacobi Jupe und Jason Isaacs zu sehen. Besonders beeindruckt zeigte sich die Schauspielerin von dem erst 13-jährigen Jupe, der zuvor in Chloé Zhaos Film ‚Hamnet‘ zu sehen war. „Oh, er ist einfach zum Schauspielern geboren. Er ist für sein Alter unglaublich reif“, verriet Monroe. „Ich glaube, er arbeitete am Set gerade an seinem vierten Roman. Das sagt wohl alles darüber aus, mit wem wir es hier zu tun haben.“