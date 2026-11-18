Film Denis Villeneuve hält dritten ‚Dune‘-Film für den bisher besten der Reihe

Denis Villeneuve - February 2024 - Avalon - Dune Part Two Mexico City Fan Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 10:30 Uhr

Denis Villeneuve hält dritten 'Dune'-Film für den bisher besten der Reihe.

Regisseur Denis Villeneuve ist überzeugt, mit ‚Dune: Part Three‘ den bisherigen Höhepunkt seiner Science-Fiction-Trilogie geschaffen zu haben.

Der 59-Jährige glaubt sogar, dass der Abschlussfilm die ersten beiden Teile übertrifft. Besonders stolz ist er darauf, sich als Filmemacher weiterentwickelt und erzählerisch neue Wege eingeschlagen zu haben. Im Podcast ‚One More Question‘ des Magazins ‚GQ‘ sprach Villeneuve über die Arbeit an den drei Filmen. Dabei räumte er ein, dass er zwischen den ersten beiden Produktionen viel dazugelernt habe. „Der zweite Film war deutlich besser als der erste, weil ich inzwischen gelernt hatte. Auch die Erzählweise war stärker, während der erste Teil eher auf Nachdenklichkeit ausgelegt war“, erklärte er. Diese ruhige Herangehensweise sei durchaus beabsichtigt gewesen. Für die Fortsetzung habe er jedoch eine kraftvollere Inszenierung angestrebt. Mit dem dritten Teil sei ihm nun nach eigener Einschätzung eine weitere Steigerung gelungen: „Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem dritten Film sogar noch etwas Besseres geschaffen habe.“

Für Villeneuve war es entscheidend, dass sich die drei Filme nicht einfach wiederholen, sondern eine erkennbare Entwicklung durchlaufen. Als Künstler habe er diesmal Dinge umsetzen können, die ihm bei den vorherigen Produktionen noch nicht gelungen seien. Besonders die Spannung und die emotionale Reise der Figuren hätten für ihn einen hohen Stellenwert. Ob das Publikum diese Entwicklung ebenso wahrnehmen werde, müsse sich allerdings erst zeigen. Mit seiner eigenen Arbeit sei er zufrieden.

Auch Hauptdarsteller Timothée Chalamet, der erneut als Paul Atreides zu sehen sein wird, hatte bereits auf die Besonderheiten des Abschlussfilms hingewiesen. Bei einer Fanveranstaltung mit Fragen und Antworten in Los Angeles beschrieb er den dritten Teil als eigenständiges Werk mit einer neuen Atmosphäre. Die ersten beiden Filme seien für ihn wie Geschwister, während der kommende Film eine ganz eigene Energie entwickle.

Neben der Arbeit an ‚Dune: Part Three‘ steht Villeneuve bereits vor einer weiteren großen Herausforderung: Er wird den nächsten James-Bond-Film inszenieren. Am 16. November 2026 wurde bekannt, dass Robert Pattinson die Rolle des berühmten Geheimagenten übernehmen soll. Villeneuve zeigte sich begeistert von der Besetzung und bezeichnete den Schauspieler als eine ideale Mischung aus klassischem Bond-Charme und frischen Impulsen. Der Regisseur weiß allerdings auch um die Erwartungen, die mit dem traditionsreichen Franchise verbunden sind. Gegenüber ‚GQ‘ machte er deutlich, wie groß der Druck ist: „Wir dürfen es nicht vermasseln. Wir haben keine andere Wahl.“