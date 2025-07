Stars Malcolm-Jamal Warner: Ein Mann versuchte ihn zu retten und befindet sich in kritischem Zustand

Malcolm-Jamal Warner - 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 09:00 Uhr

Ein Mann, der sich nach dem Ertrinken von Malcolm-Jamal Warner in kritischem Zustand befindet, hat versucht, ihn zu retten.

Der 54-jährige Schauspieler starb, nachdem er am Wochenende an einem Strand in Costa Rica von einer reißenden Strömung mitgerissen wurde. Ein anderer, nicht genannter Mann – der bei dem Vorfall verletzt wurde – war eigentlich ein barmherziger Samariter, der Warner in Schwierigkeiten sah und versuchte, ihn zu retten.

Die gerichtliche Ermittlungsbehörde (OIJ) teilte ‚People‘ in einer Erklärung mit: „Das Opfer scheint ins Meer gegangen zu sein und wurde offenbar von einer Strömung weggeschwemmt. Der Mann wurde von Umstehenden gerettet und an die Küste gebracht, wo er vom Roten Kreuz Costa Ricas behandelt wurde. Er wurde jedoch noch vor Ort für leblos erklärt.“ Ein Sprecher des OIJ bestätigte gegenüber ‚People‘, dass das zweite Opfer „ins Wasser kam, um Herrn Warner zu helfen.“ Der Sprecher fügte hinzu, dass die andere Person keine persönliche Verbindung zu Warner hatte, ihn aber vom Strand aus sah und versuchte zu helfen.

Der ‚Die Bill Cosby Show‘-Darsteller Warner war laut NBC News zum Zeitpunkt des Unfalls mit seiner Frau und seiner Tochter im Urlaub. Das OIJ bestätigte auch, dass die Autopsie von Warner ergab, dass der Tod durch Ertrinken eingetreten ist.

In der Zwischenzeit meldete sich die gesamte Showbiz-Welt zu Wort, um Malcolm zu gedenken. Jennifer Love Hewitt, seine ‚9-1-1‘-Co-Darstellerin, erklärte, dass die Tragödie „mein Herz schmerzt“.