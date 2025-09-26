Film ‚Maleficent 2‘-Regisseur Joachim Rønning vielleicht am dritten Film beteiligt

Bang Showbiz | 26.09.2025, 18:00 Uhr

Joachim Rønning hat angedeutet, dass er offen dafür sein könnte, den dritten ‚Maleficent‘-Film zu drehen.

Der 53-jährige Filmemacher führte 2019 Regie bei ‚Maleficent: Mächte der Finsternis‘, und auch wenn er nicht bestätigt hat, ob er am nächsten Film beteiligt ist, deutete Rønning an, dass er „immer an einer guten Geschichte interessiert“ sei.

Als ‚Screen Rant‘ Rønning fragte, ob er Interesse habe, beim dritten ‚Maleficent‘-Film zurückzukehren, sagte er: „Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich bin immer an einer guten Geschichte interessiert. Für mich dreht sich alles darum. Also, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“

Der ‚Tron: Ares‘-Regisseur fügte hinzu, dass sowohl ‚Maleficent: Mächte der Finsternis‘ als auch sein Blockbuster ‚Pirates of the Caribbean: Salazars Rache‘ (2017) sein Leben verändert hätten. Er fügte hinzu: „Ich liebe Maleficent, und ich liebe Pirates. Es hat mein Leben und meine Karriere verändert, diesen Job machen zu können.“ Jetzt, da er Tron mache, fühle er sich sehr glücklich, dass er diese Blockbuster drehen durfte. Und auch für den kleineren Film ‚Young Woman and the Sea‘ ist er dankbar, bei dem er mit Daisy Ridley auf dem offenen Ozean drehte. Seine Projekte sind allesamt sehr unterschiedlich: „Und hier bei ‚Tron: Ares‘ sind wir im Computer. Ich fühle mich sehr glücklich.“

‚Maleficent‘ interpretiert das klassische Märchen von ‚Dornröschen‘ neu, indem es das Leben der titelgebenden Hexe (Angelina Jolie) beleuchtet, nachdem sie von denen verraten wurde, denen sie vertraute – was sie dazu bringt, Prinzessin Aurora (Elle Fanning) zu verfluchen. Während Aurora heranwächst, ringt Maleficent mit ihrer eigenen Dunkelheit und der Möglichkeit der Erlösung durch unerwartete Liebe. Als der Film 2014 in die Kinos kam, erwies sich ‚Maleficent‘ als Kassenschlager und spielte weltweit 758,8 Millionen Dollar bei einem Produktionsbudget von rund 180 Millionen Dollar ein. Die Fortsetzung ‚Maleficent: Mächte der Finsternis‘ kam fünf Jahre später heraus und erzählte die Geschichte von Maleficent, die mit ihrer beschützenden Bindung zu Aurora kämpft, als eine königliche Heirat droht, ihre Welten zu trennen.